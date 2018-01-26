"Toksik" Overwatch Oyuncuları Youtube'dan Avlanacak!

Blizzard, Overwatch'da topluluk içerisinde istenmeyen davranışlar gösteren oyuncuları bulmak için Youtube'da devriye atacak.

Overwatch, Blizzard'ın son dönemlerde çıkardığı oyunlar arasında en başarılılarından biri. Özellikle de oyunun genel akışı ve hızlılığı oyuncuları çekmek için etkili olsa da, benzerlerine nazaran daha yüksek fiyatla satılması ve topluluğundaki toksik oyuncuları yüzünden epeyce tepki de çekiyor. Yine de Blizzard, uzun zamandır Overwatch oyuncuları arasında istenmeyen davranışları gösteren oyuncuları bulup cezasını vermek için çalışmalarına devam ediyor.

En son yayınladıkları "Topluluk Forumlarında En Çok Konuşulan Konular" videosunda, Blizzard, Overwatch'ın toksik oyuncuları bulmak için yeni bir yöntem deneyeceklerini açıkladı. Bu oyuncuları bulmak için Youtube'da devriye gezeceklerini belirten Blizzard yetkilileri, özellikle de küfür eden, sürekli diğer oyuncularla kavga eden ve tabiri caizse "trolleyen" oyunculara ait Youtube ve diğer sosyal medyalarda bir video buldukları anda o oyunculara gerekli cezaları vereceklerini açıkladı.

Tabii bu anlamda en çok dikkat etmesi gereken oyun kanalları olacak gibi gözüküyor. Çünkü çoğu zaman içerik yaratmak adına, oyun topluluğu kurallarına aykırı davranışlar sergileyen bir çok yayıncı var. Bu anlamda eğer Blizzard hemen bir tavır almaya başlarsa, özellikle de yayıncı çevresinden epeyce tepki yer gibi. Siz ne düşünüyorsunuz?