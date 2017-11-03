Blizzard, 'Tonight Show' Stüdyosunu e-Spor Arena'ya Çevirdi

Blizzard çok büyük bir yatırım yaparak Tonight Show stüdyosunu Esports Arenaya çevirdi. Kaliforniya Burbank Stüdyolarında açılan tesis içerisinde, tiyatro sahneleri, turnuva alanları, Blizzard Store ve oyuncu dinlenme odalarına kadar her şeyi barındırıyor.

e-Spor nerdeyse geleneksel spor dallarıyla yarış haline girebilecek kadar gelişti. Büyük ödül havuzları, oyuncuların yıldız haline gelmesi ve hatta söylentiler arasında birkaç oyunun dünya olimpiyatlarına dahil edilmesi söz konusu.

Blizzard çok büyük bir yatırım yaparak Tonight Show stüdyosunu e -Sports Arenaya çevirdi. Kaliforniya Burbank Stüdyolarında açılan tesis içerisinde, tiyatro sahneleri, turnuva alanları, Blizzard Store ve oyuncu dinlenme odalarına kadar her şeyi barındırıyor.

DigitalTrends’in Blizzard e-Spor ekibi yöneticisi Adam Rosen ile yaptığı röportaja göre, Blizzard Arena’nın 450 kişilik izleyici kapasitesi var ve yaklaşık 4650 metre karelik bir alandan oluşuyor. Adam Rosen, Blizzard Arenada birçok turnuvanın olacağını ve izleyicilerin biletle gireceğini bildirdi.

Blizzard'ın en büyük etkinliği olan 25000 kişi kapasiteli Blizzcon bugün başladı. Fuarda katılımcıları birbirinden önemli bilgiler ve etkinlikler bekliyor. Blizzard Arena ile ilgili fotoğraflara aşağıdan ulaşabilirsiniz.