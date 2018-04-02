Blizzard, Yakın Zaman İçerisinde Warcraft 4’ü Yayınlamayacak

Warcraft III’ün yayınlanmasından 15 yıl geçmesine ve oyunun hala büyük bir fan kitlesine sahip olmasına rağmen Blizzard hala Warcraft 4 üzerinde çalışmalara başlamadı.

Warcraft: Orcs & Humans, Warcraft II: Tides of Darkness ve Warcraft III: Reign of Chaos olmak üzere 3 oyunluk serinin Blizzard Entertainment’in en büyük başarılarından biri olduğunu söyleyebilirim. Hatta Warcraft birçok oyun tasarımcısı tarafından kendi oyunlarını yaparken referans olarak kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra günümüz moba oyunlarının doğuşu Icefrog tarafından Warcraft III’ün harita editöründe tasarlanan DOTA’ya dayanmaktadır.

Normal şartlarda düşünüldüğünde elinde başarılı ve birçok kişi tarafından beklenen bir oyun olan her yapımcı yenisini yapar. Ancak Warcraft III’ün yayınlanmasının ardından 15-16 yıl gibi bir süre geçmiş olmasına rağmen Blizzard Warcraft IV üzerinde çalışmıyor. Aslına bakarsanız bunun ciddi bir sebebi var.

Warcraft’ın ilk iki oyunu üzerinde çalışan ekip daha sonra StarCraft üzerinde çalışmaya başladı. Warcraft III üzerinde çalışan Blizzard North ekibiyse Diablo üzerinde çalışmanın yanı sıra yeni fikirler üretmek ve firma hakkında önemli kararlar almakla görevliler. Ayrıca Blizzard Warcraft’ın oyun yapısından dolayı gelişim esnasında her iki ekibin de tecrubelerine ihtiyaç duyuyur.

Bunun yanı sıra Warcraft’ta oluşan hikaye World of Warcraft’ta devam ediyor. Bu nedenle oyunun hikayesinin farklı bir oyun tarafından kullanıldığını söyleyebiliriz. Ayrıca Blizzard RTS türü oyun ihtiyacını StarCraft’la karşılıyor. Kısaca açıklamak gerekirse hikayesi WoW tarafından kullanıldığı ve tür açığınıda StarCraft kapattığı için Blizzard Warcraft oyununun devamını çok gerekli duymuyor. Belki ilerleyen yıllarda sürekli devam eden fan kitlesinin baskılarına yeni düşerek Warcraft IV üzerinde çalışmaya karar verebilirler, ancak buda oldukça düşük bir ihtimal.