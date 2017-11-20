Günümüzün en büyük problemlerinden birisi gayrimenkul, yani taşınmaz mal sahibi olmak. Bu elbette zorunlu bir şey değil, ancak ekonomik açıdan çoğu insanı zorluyor. Hayatımıza kripto paralarla giren Blockchain sistemi, emlak piyasasındaki fiyatları düşürüp gayrimenkul sahibi olmak için yeni formüllere açık olan bir sistem.

“Bu, her şeyi değiştirecek”

Apple’ın 2007 yılındaki ilk iPhone lansmanında söylediği slogan. Hak vermemek elde değil, çünkü akıllı telefonlar her şeyi değiştirdi. Bankalar cebimize girdiler ve şubelerini bir bir kapatmaya başladılar. Para transferleri son birkaç yılda hiç olmadığı kadar kolaylaştı ve teknoloji, hayatımıza somut bir boyutu olmayan para birimlerini soktu. Oturduğunuz yerden dolar alıp satabiliyor, hatta ev ya da arsaları hiç görmeden yatırım amaçlı alıp satabiliyorsunuz.

Teknolojinin getirileri bununla sınırlı kalmadı elbette. Herhangi bir devletin kontrolü altında olmayan, gücünü sadece yatırımcıların kontrol edebildiği, banknot şeklinde elinizi bile süremediğiniz Bitcoin gibi kripto paralar, günümüzün en karlı yatırım araçları oldular. Evet gayrimenkulden de karlılar. Bu para birimleriyle artık kulağımızın aşina olması gereken bir terim var: Blockchain.

Blok zinciri (Blockchain), ilk defa Bitcoin ile ortaya konulmuş olan, içerisinde kayıtların birbirine kriptografik elementlerle bağlı olduğu sürekli büyüyen dağıtık bir veri tabanıdır. Bu veri tabanı genişledikçe yani yatırımlar arttıkça, kripto paranın da değeri yükseliyor.

Gayrimenkul endüstrisi blok zincirlerine hazır mı?

Gayrimenkul sektörü son 50-60 yıldır kullanılan temel ekonomik sistemlerle yatırım yapmayı mümkün kılıyor. Yeterince şeffaf olmaması ve kendini koruyan bir yapıya sahip olması insanları da tedirgin ediyor. Fiyatlar gittikçe yükseliyor ve talep arttıkça ev ya da arsa sahibi olmak güçleşiyor. Ancak blok zincirinin şeffaflığı ve yasal denetimsizliği, konutların daha erişilebilir fiyatlarla satışa çıkmasını sağlayabilir.

Tipik bir konut alımı sırasında birçok paydaş bulunuyor. Alıcı ve satıcı, avukatlar, arazi masrafları, ipotek sağlayıcılar, komisyoncular ya da emlakçılar, bankalar… Derken konutun değeri olması gerekenin çok üzerine fırlıyor. Herkes payını alıyor tabii, olan parayı verene oluyor.

Blok zinciri bu süreci daha şeffaf hale getirebilir. Söz konusu bürokratik engelleri azaltıp, iki tarafa da güven sağlayabilir. Akıllı sözleşmeler, para transferi ve elektronik güvenlik önlemleri tüm süreci aydınlatıp, alıcı ve satıcıların içini rahatlatacaktır. Maliyetler düşecek ve taşınmaz mallar gerçek değerlerinde satılabilecek.

Peki siz neler düşünüyorsunuz? Konut ya da arsa almak için blok zinciri ve kripto para temelli alış verişler mümkün olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.