Blockchain, önümüzdeki 10 yıl içerisinde devlet verilerine erişebilir duruma dahi gelebilir. Ancak şimdilik emekleme aşamasında olan platform, çok garip amaçlar için de kullanılıyor.

Blockchain giderek daha karmaşık bir hale bürünüyor. 1500'den fazla kripto paraya ev sahipliği yapan Blockchain'e gün geçtikçe daha fazla girişimci dahil oluyor. Blockchain'in normal kullanım alanını bir kenara bırakırsak geçen sene gerçekleşen TNW Konferansı'nda insanlara Blockchain hakkında duydukları en saçma şey soruldu. Sonrasında ise oldukça şaşırtıcı bazı cevaplarla karşılaşıldı.

İşte o garip Blockchain öykülerinden bazıları:

Ice Tea

BTC.com şirketi ticari faaliyetler bölümünden Alejandro De La Torre: "Beş yıldır blockchain'deyim şimdiye kadar gördüğüm en saçma şeylerden biriyse alkolsüz içecek satan Long Island Ice Tea isimli bir şirketin ismini Long Blockchain olarak değiştirmesiydi. Sonra ne mi oldu dersiniz? Hisse değerleri bir gecede %289 arttı."

Bankacılık Böyle Bir Şey Olmamalı

Blockchain danışmanı Ivo Jonkers: "İsim vermek istemiyorum ama gördüğüm bir banka vardı. Diğer bütün bankacılık uygulamalarını kullanabilmeyi mümkün kılmak için kişisel bilgilerinizi Blockchain'e koyuyorlardı. Bu durum, tüm bankacılık aktivitelerinizin Blockchain'e yükleneceği ve herkes tarafından kullanılabileceği anlamına geliyor. Bu oldukça çirkin bir davranış."

F*ck Token



KICKICO'da iletişim başkanı Masha Beetroot: "Benim gördüğüm en saçma şeyse F*ck Token idi. Bu topluluk kişisel meselelerinde insanlara yardım etmeyi amaçlıyordu. Bununla birlikte insanları mutlu etmek için onlara F*ck Token gönderebiliyordunuz. Örneğin arkadaşınız sevgilisinden mi şikayet ediyor ona F*ck Token gönderin, kuzeniniz işinden mi ayrıldı ona bir F*ck Token gönder. Tek amaç insanların yüzünde gülümseme oluşturmaktı."

İş Bulmak İçin Blockchain

Blockchain.io'dan Guillame Berche: "İş bulmanızı sağlayacak birçok ücretsiz uygulama var. Ancak sorun şu ki karşılaştığım bir hizmet bu tür bir hizmet için sizden kripto para istiyor. Örneğin şirketinize çalışmak için birisi mi oldu? O kişinin tüm profilini görebilmek için kripto para ödemek zorundasınız."