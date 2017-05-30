Teknoloji adım adım tüm toplumsal katmanları dönüştürüyor. Bitcoin ile adını daha sık duyar olduğumuz Blockchain teknolojisi, Avrupa Merkez Bankası başkanına göre, Avrupa Birliği'ni bile dağıtabilir.

Gün geçmiyor ki geliştirilen yeni teknolojiler dünyada bir yenilik dalgası yaratmasın. Geçtiğimiz günlerde Avrupa Merkez Bankası(ECB)’nın yaptığı basın toplantısında, banka başkanı Mario Draghi tarafından AB’nin dağılabileceğine ilişkin bir değerlendirme geldi. Draghi, son dönemde geliştirilmiş yeni teknolojilerden biri olan “blockchain”in, son birkaç yıllık verilerine bakıldığında, bunun Euro bölgesindeki ülkelerin birlikteliğine olumsuz etki yapabileceğini vurguladı.

Blockchain’in adı, Bitcoin’in gün geçtikçe yayılması ile günbegün hayatımızda duyulmaya başladı. Dağıtık bir veri tabanına sahip şifrelenmiş bir finansal işlem olarak tanımlayabileceğimiz Blockchain, bir merkeze bağlı olmadan işlem yapabilmemizi sağlıyor. Bu sayede de para transferinin yapıldığı taraflar arasında kimsenin izleyemediği bir işlem gerçekleştirilebiliyor.

ECB’ye göre bu teknoloji büyük bir tehdit. Çünkü vatandaşlar arasında Euro’nun kullanılmaması, Euro’nun ortak para birimi olmaktan çıkması sonucunu getirebilir. Bu da, zaten son dönemlerde AB’den çıkma eğiliminin gözlemlendiği birçok ülkenin daha cesur adımlar atarak birlik dışına çıkma yönünde ilerleyebilmesinin işaret fişeğini yakabilir. Geçtiğimiz yıl, İngiltere AB’den çıkma kararı almıştı.