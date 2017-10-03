Blockchain Yetkilileri Boğaziçi Üniversitesi'ne Geldiler!

Blockchain uzmanları, 5 Ekim'de Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenecek olan önemli zirvede iş dünyasının profesyonelleriyle bir araya gelecekler.

Blokchain, Bitcoin teknolojisini incelemek için dünyanın önde gelen isimleriyle Boğaziçi Üniversitesi'nde bir araya gelecek.

Zincirleme bir modelle inşa edilen, takip edilen ama ne yapılırsa yapılsın bir türlü kıralamayan gizem dolu Blockhain teknolojisinin sınırlarını hazırlayan Blockchain Summit, misafirlerini 5 Ekim 2017'de misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Ülkemizde de çeşitli sektörlerde farklı modellerle kullanılmaya başlanan bu sistem oldukça dikkat çekiyor. Block Zinciri sistemi ile ilgili bir takım araştımaları olan akademisyenler ve iş dünyasının blok zinciri sistemini kullanan iş adamları, Boğaziçi Üniversitesi'nde bir araya gelecekler.

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenecek bu etkinlikte Blockchain Summit'te Bitcoin teknolojisinin güvenliğini arttırmak için önemli adımlar atılacak. Geleceğe bugünden nasıl uyum sağlanabileceği ve yapılacak çalışmalarla Bitcoin'e yön verecek fikirler masaya yatırılacak.