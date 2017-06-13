Yıllar geçtikçe geliştiricilere yardımcı olan birçok açık kaynak proje hayata geçiyor. Çok sayıda programlama dilinin desteklendiği, basit kullanımıyla göze çarpan Blockly 1.0 ise Google’ın platformlar arası yayınladığı yeni bir araç.

Blockly kütüphanesinde, seçtiğiniz programlama dilindeki uygun kodları sürükleyip bırakabileceğiniz bir dizi blok bulunuyor. Görsellik ve kullanım açısından hem eğlenceli hem de kullanışlı bir seçenek olan Blockly, iOS ve Android için artık kullanılabilir durumda. Aslında bu proje ilk olarak 5 yıl önce ilan edilmişti. O zamandan bu yana geliştiriciler Blockly’yi Code.org veya littleBirs gibi yüzlerce projede kullandılar. Ayrıca Scratch Blocks adlı dizin ise çocukların programlama öğrenmeleri için optimize edildi.

Projenin mobil işletim sistemleri için yayınlanan 1.0 sürümü geliştiricileri şunları sunuyor:

Standart Blockly UI’si

Özel bloklar, araç kutusu kategorileri ve düzenleri

Fonksiyonlar, değişkenler ve uzantılar

JavaScript, Python, Dart, PHP ve Lua'da kod üretimi

RTL dilleri dahil çeşitli dil destekleri

Google, mobil internet sayfaları için daha iyi yapılandırılmış API'ler ve gelişmiş dokunmatik desteğini bu sürümde ekledi. Buna ek olarak projenin arkasındaki geliştiriciler, Internet Explorer ve Edge desteğini de arttırdılar. Hemen aşağıdaki videodan çok daha fazlasını öğrenmeniz mümkün:

Projelerinizi Blockly kullanarak kurmak isterseniz resmi web sitesini şuradan ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca web, Android veya iOS kodları için üstlerine tıklamanız yeterli olacaktır.