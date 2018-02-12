DNA Bilgisi Sağlayan Donörlere Ücretsiz Test İmkanı

DNA bilgilerini alıcı firmalarla paylaşma taahhüdünde bulunan donörler, Nebula adlı firmanın blok zinciri teknolojisi üzerine kurulu sisteminde aracılar olmadan ve gizlilik endişesi yaşamadan, ücretsiz test yaptırma imkanına kavuşabilecekler.

Yenilikçilerin işleri yolunda giderse, yakında kripto para gerçeğinin gerisindeki blok zincirini görmeye başlayacağız. Bitcoin'in gerisinde yatan teknolojiyi kullanarak neler yapabileceğini düşünenlerin sayısında artış yaşanıyor.

Harvard ve MIT'de genetik bilimcisi George Church'ün yöneticiliğini yaptığı yeni bir girişimci firma, blok zinciri teknolojisini genom dizilimi için kullanmayı planlıyor. Fakat bu tasarının, yeterince ilgi toplayıp toplamayacağı belli değil.

Nebula Genemics adı verilen firma, firmaların, kişilerin DNA'larını işleme biçiminde bir değişiklik yapmayı amaçlıyor. Her ne kadar 23andMe gibi firmalar popüler hale gelirken, binlerce insan atalarını öğrenmek ya da çocuklarına geçecek bazı sağlık sorunları hakkında bilgi edinmek için genlerini test ettiriyorlarsa da, çok sayıda insanın DNA testi yaptırmadığı da bir gerçek. Bunun nedenlerinden biri testin oldukça pahalı olması olabilir. Bunun yanında mahremiyetle ilgili endişeleri de nedenler arasında sayabiliriz.

İşte bu noktada Nebula giriyor devreye. Firmanın yakın bir zamanda yayınladığı çalışmaya göre aday müşteriler, gizliliğe yönelik herhangi bir endişe yaşamadan genetik bilgilerini sisteme girerek, para kazanabilecekler.

Nebula'nın bu konudaki planları ise şöyle:

1. 23andMe ve AncestryDNA gibi insanların DNA'larını toplayarak, ilaç ve araştırma firmalarına milyonlarca dolar karşılığında satan firmalar, 'aracı' konumundalar. Nebula bu aracıları ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Onların yerine DNA/veri sahipleri, DNA/veri alıcıları ile doğrudan iletişime geçecekler. Arada hiç kimse bulunmayacak.

2. Nebula DNA dizilimini yapacak ama, ilk aşamada da olsa bu işlem pahalı olacak. Tek bir kişinin DNA testi 1.000 dolardan başlayacak. Bununla birlikte Nebula bu rakamı bir kaç yıl içerisinde 100 doların altına düşüreceğini düşünüyor.

3. Donörler bilgilerini satışa çıkarmak zorunrda değiller. Nebula'dan sonuçlarını alan şahıs, bu bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmadan kişisel gen verilerinin ne anlama geldiğini bir uygulama aracılığıyla öğrenebilecek.

4. Tüm veriler Nebula'nın ağında korunacak. Tek erişim izni, donör olacak. Bununla birlikte donörler başkalarına da erişim izni sağlayabilecekler. Aynı zamanda bu bilgilerin Dropbox gibi farklı sunucular üzerinde saklanması da mümkün olabilecek.

5. Kullanıcıların DNA bilgilerini satın almak isteyen kurumlar, kim oldukları ile ilgili olarak açık davranacaklar. Tüm işlemler Nebula blok zinciri üzerinde kaydedilecek. Fakat gerçek isimler mi kullanılacak, yoksa 'DNA_Hayranı93' gibi takma isimler mi, net değil.

6. Ağ üzerinde sadece Nebula'nın kripto parası kullanılacak. Gen testi yaptırmak isteyenler, ödemeyi Nebula parası ile yapacaklar. Gen verisi satın almak isteyen birimler, geleneksel döviz alımı yoluyla satın alınan Nebula parası ile ödeme yapacaklar. Nebula'nın bilgilendirmesine göre DNA testi ucuzlaştıkça, Nebula parası da ucuzlaşacak. Ama tabii bunun ağ için ne anlama geldiği, ya da insanların paralarını nasıl değiş tokuş yapacakları konusu bütünüyle belirsizliğini koruyor.

7. İlaç firmaları ya da akademik kuruluşlar gibi alıcılar, DNA donörlerini hedef alan araştırmalar yürütebilecek, bunun karşılığında Nebula parası cinsinden ödeme yapacaklar. Eğer yapılan araştırma, alıcının çok ilgisini çekecek sonuçlar ortaya çıkarırsa, alıcılar, donörlerin DNA testi ücretini de ödeyebilecekler.