Blok Zinciri Teknolojisi, Gelecek İçin Neden Bu Kadar Önemli?

Kripto paralar, geçtiğimiz yılın en çok tartışılan konusuydu. Peki bütün kripto paraların alt yapısında bulunan teknoloji olan Blok Zinciri? Kuşkusuz bu konu sadece ekonomik değil, bilişim çağının en büyük buluşlarından birisine işaret ediyor. Üstelik bu devrim sürecinin henüz ortasındayız.

Bitcoin, yükselen bir finansal değerden, yatırımcıların akın ettiği küresel bir yatırım aracına dönüştü. Tıpkı Bitcoin mantığıyla çalışan ve onlarca farklı amaca hizmet eden binlerce kripto para birimi de öyle. Devrimin sadece ekonomik boyutunu anlayabilmek için sık sık verdiğim şu örneği tekrarlamak istiyorum:

Günümüzün en değerli firması olan Apple, onlarca ürünü, dev üretim ortaklıkları, yazılım teknolojileri ve 30 yıllık geçmişiyle 870 milyar dolar ediyor. Blok Zinciri teknolojisine dayanan, somut bir gerçekliği bulunmayan dijital değerler olan kripto paraların toplam piyasa değeri ise 650 milyar doların üzerinde. Üstelik sadece 9 yılda bu rakama ulaşıldı, bu değerin %90’ı son 1 yılda kazanıldı.

Fakat her şey para değil. Blok Zinciri, hangi açıdan bakarsanız bakın bilişim çağının en büyük buluşlarından birisi ve geleceği inşa etmemizi bekliyor:

Araştırma firması Credit Suisse, Blok Zincir ve kripto para birimleri hakkında hazırladığı kapsamlı bir rapor yayımladı. Sonuçlara göre Blok Zinciri, 2025 yılına gelindiğinde tam olgunluğa erişmiş olacak.

Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin yatırım arzını arttıran şey medyanın peşkeş çekmesinden başkası değil. Çünkü insanlar, medyaya karşı sarsılmaz bir güven içindeler. Bu soyut imajın arka planında ise kripto paralar çökseler bile kalacak bir teknoloji var. O da araştırmanın asıl konusu olan Blok Zinciri’nin ta kendisi.

Ademi merkeziyetçi bir anlayışa sahip olan Blok Zinciri, teknolojinin dünyayı merkezileştirdiği görüşüne karşı kanıt arayanlar için en önemli kanıt. Birilerinin kontrol ettiği bir siber dünya değil, sürece dahil olan herkesin kontrol ettiği bir gelecek vadediyor.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan bir ankete üst düzey banka yöneticileri katıldı. Ekonomiye yön veren bu kişilere göre 2025 yılına geldiğimizde, küresel Gayri Safi Milli Yurtiçi Hasıla’nın (GSYİH) %10’u Blok Zinciri’nde muhafaza edilecek. Bu yıl, aynı zamanda takvimlerde Credit Suisse’nin teknolojinin olgunlaşacağı yıl olarak takvimlerde işaretlendi. Açıklamalara göre kripto para dünyası dahil her şey şu an pilot aşamada.

Blok zincirinin gelişim çizelgesini gösteren bu grafik durumu daha iyi kavramamızı sağlıyor:

Raporda belirtilen açıklamalara göre Blok Zinciri’nden faydalanacak tek şey küresel finans değil. Bankaların çoğu bu konuda girişim yaparak teknolojiyi deneme tahtası olarak kullanmaya başladılar, güvenlik endişesi taşıyan finans dünyası dışındaki pek çok kuruluş ve firma, Blok Zinciri tabanlı sistemler geliştiriyor.

2018 yılı, bu teknolojinin en çok hareketlendiği ve bir devinim geçirdiği yıl olacak. Grafikten de anlaşıldığı üzere Blok Zinciri, daha pek çok bilişim devriminin kapısını aralayacak.