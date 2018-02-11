Blok-Zinciri Tabanlı Everipedia Bağış Başlangıcına Başlıyor

Sistem üzerinde bir miktar kripto para bulundurmayı gerektiren 'airdrop' etkinliği, Şubat ayı sonunda başlıyor.

Everipedia blok zinciri olarak bilinen sisteme taşınmak üzere. Wikipedia'nı kurucularından birini de ekibinde barındıran ücretsiz online ansiklopedi formatı Everipedia, Bitcoin'in altyapısını oluşturan bir teknolojiyi kullanarak, kişileri yaptıkları katkılardan ötürü ödüllendirmek için merkezi olmayan bir bilgi kaynağı oluşturmayı hedefliyor. Bu amaç için atılacak ilk adım olan airdrop'la ilk yatırımların yapılması işlemi başlamak üzere.

"Şubat ayının sonuna doğru IQ Token'lar EOS dağıtım listesine bırakılacaklar" diyen sitenin kurucularından Theodor Forselius "Everipedia Network, 2018 yılı Haziran'ında EOS'nin ana ağıyla birlikte işletime konulmak üzere planlandı" diyor.

Yatırımcıların başlangıç öncesinde jeton aldıkları bir etkinlik olan ve 'İlk Bağış Kampanyası (Initial Coin Offering)' olarak adlandırılan işlemin aksine, tarafların projeye doğrudan yatırım yapmalarını gerektirmeyen bir etkinlik 'airdrop'. 'Airdrop' işleminde katılımcıların, sisteme güç veren ağ üzerinde bir miktar jeton bulundurmaları gerekiyor. Everipedia örneğinde bu sistem, EOS platformu olacak. Kullanıcı katkısına dayalı olarak oluşturulmuş bir ansiklopedi sistemi için geniş çaplı bir topluluk oluşturmaya dönük, kritik öneme sahip ve akıllıca düşünülmüş bir yöntem.

Everipedia, 2015 yılında Wikipedia'nın alternatifi olarak yayın hayatına başladı. Bu tarihten itibaren 6 milyonluk makaleyle İngilizce dilinde en geniş ansiklopedi haline geldi. Ana ağ devreye girdiğinde, Everipedia bu bilgileri alacak ve blok zinciri üzerinde çalışan dünyanın ilk ansiklopedisi olacak. Bunun anlamı, sistem diğer kripto para birimlerine oldukça benzer şekilde, tek bir sunucu üzerinde değil, çok sayıda sunucu üzerinde çalışacak. Böylece ülke yönetimleri her bir katkı sağlayan tarafın erişimini kapatamayacak ve sistem tekil bir kurumun yönetimi altında bulunmayacak.

Perşembe günü yapılan Everipedia'nın Galaxy Digital'den 30 milyon dolar finansman aldığına yönelik duyuru ile son belirttiğimiz noktanın özellikle önem taşıdığını görüyoruz. Zira Galaxy Digital, Block.one ile birlikte 325 milyon dolarlık EOS.io Ecosystem Fund adlı sistemi işletiyor. Sistem merkezi olmadığı için Galaxy Digital'in yaptığı bu yatırımın, ansiklopedinin içeriğine etkide bulunmayacağı konusuna vurgu yapıyor Everipedia ekibi.

"Blok zinciri tabanlı ansiklopedi sisteminden maksat, kurguyu yöneticek merkezi bir birimin olmasının önüne geçmektir" diyor Forselius. "Bilgi tabanı merkezi olmadığı gibi, bütünüyle şeffaf ve topluluğun sahip olduğu kollektif bir yapıdır."

Ekip, finansal yatırımlarla insanların olabildiğince katkıda bulunmalarını sağlayarak, Wikipedia'yı geçmeyi ve Facebook ve Twitter'a rakip olmayı amaçlıyor. Tüm sitenin gelir kaynağı olarak hizmet edecek olan jetonlar, büyümenin teşvikine yardımcı olacaklar. Ekibin son olarak yaptığı yatırım, bu vizyonun daha hızlı gerçekleşmesini sağlayacak.