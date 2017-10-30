Blood & Truth Oyunu İle Casus Olmaya Hazır Mısınız?

Sony Paris oyun haftası etkinliğinde Blood & Truth isimli oyununu duyurdu.

Sony Paris Oyun Haftası Etkinliğinde Blood & Truth isimli oyununu duyurdu. Blood & Truth, PlayStation VR için tasarlanan ve kendinizi James Bond gibi hissedeceğiniz bir sanal gerçeklik oyunu. VR gözlüğü ile oynanan bu oyun ekim ayında piyasaya sürülecek ve şimdiden 1 milyondan fazla satıldı.

PlayStation ailesinin son üyesi olan Playstation VR sadece bir aparat olduğu halde yeni bir oyun konsolu muamelesi görmekte. PS VR setinin aslında bildiğimiz VR gözlüklerden tek farkı içerisinde ekran kartı olması. PlayStation VR seti aslında piyasadaki rakiplerine göre oldukça iyi bir VR seti. Buna rağmen artan dolar kuru etkisiyle 1500 TL gibi fiyatlara satılıyor. Ancak bu gibi özel oyunlarla desteklenecek olduğu düşünülürse diğer sanal gerçeklik gözlüklerini piyasadan silmesi kuvvetle muhtemel olduğunu düşünüyorum.

Tanıtım videosunda da gördüğümüz kadarıyla çok ses getirecek bir oyuna benziyor. Bize kendimizi yıllarca filmlerini izlediğimiz 007 gibi hissettirecek bir oyun çıktığında fragmanı kadar iyi olacak mı bilinmez ama eğer fragmanındaki gibiyse bize oldukça keyifli anlar yaşatacağı kesin.