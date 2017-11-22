Bloodborne'un Ünlü Kayıp Canavarı Bulundu!

Bloodborne oyununun çıkışından 3 sene sonra, oyunun tanıtımında kullanılan ancak 3 senedir bulunamayınca, final versiyonunda çıkarıldığı düşünülen bölüm canavarı, bir Bloodborne oyuncusu tarafından bulundu.

Bloodborne özellikle zor oyunları sevenlerin ilk 10 listelerinde bulunan bir oyun. Playstation'a özel olan bu oyunu, eğer Dark Souls oyununu duyduysanız az uçuk oyunun zorluk seviyesinin ve oynanış biçiminin aynı olduğu söylenebilir. Zaten iki oyunun da geliştirici stüdyosu aynı. Ancak Bloodborne oyunuyla ilgili çıkışından beridir insanların merak ettiği bir durum vardı ve görünüşe göre bir Bloodborne sever bu sorunun cevabını vermiş oldu.

2014 yılında oyun daha resmi çıkışından önce gerçekleşen "PlayStation Experience" etkinliğinde oyunun yönetmeni Hidetaka Miyazaki tarafından oyunun kısa bir oynanış ön gösterimi yapılmıştı. Bu ön gösterimde Miyazaki, "Yanan Ölümsüz Dev" ismi verilen bir bölüm canavarıyla oyunda dövüşerek, oyunun mekanikleri hakkında bir gösteri yapmıştı. Ancak o karakter oyunun yüz binlerce kişilik fan kitlesinin oyunu 3 senedir deliler gibi oynamasına rağmen bir türlü bulunamamıştı.

Zaten oyunun yapay zekası tarafından rastgele üretilen bir zindanda bulunan yaratığın, oyun çıktığında tamamen oyundan çıkarılmış olduğu bile düşünülüyordu. Ancak "Moros Nyx" isimli kendini Dark Souls ve Bloodborne oyunlarına adamış bir Youtube kanalı, sonunda canavarı bulmayı başardı. Bununla birlikte canavarın oyunun çıkışıyla birlikte oyundan çıkarılmadığı da kanıtlanmışken, aynı zamanda canavarın oldukça zor olduğu da görülebiliyor.

Bir kaç denemeden sonra canavarı yenmeyi başaran Moros Nyx, ardından da videoyu hemen Youtube kanalına yüklemiş. Ayrıca videonun yorumlarına eklediği bir açıklamada da, yaratığı ilk kendisinin olmayabileceğini, çünkü bir çok oyuncu daha önce karşılaşmış olsa dahi, oyunun topluluklarına dahil değilse, karakterin bu kadar araştırılan bir oyun içi unsur olduğunu bilmeyebileceğini de belirtti.

Yine de kendisi ilk bulan olmasa da, oyunun tanıtım oynanışından sonra, yaratığın bir oyuncu tarafından ilk kaydedilişi olduğunu da belirtelim. Siz ne düşünüyorsunuz? Buradan oyunu oynayan takipçilerimize de özellikle soruyorum: Daha önce bu karakterle oyunda karşılaştınız mı?