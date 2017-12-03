Bloodborne'un Dosyalarında Kullanılmayan Karakterler Bulundu

Playstation 4'ün en zor oyunlarından biri olan Bloodborne'da kullanılmayan bölüm canavarları ve oyun içi karakterler ortaya çıktı.

Dark Souls serisi ve Bloodborne hakkında Youtube'da en geniş içerik üreticilerinden biri olan "Sanadsk" adlı Youtuber, zor oyun seven Playstation sahiplerinin favori oyunu olan Bloodborne'un oyun dosyaları içerisinde kullanılmayan bölüm canavarları ve oyun içi karakterler buldu. Bu oyun içi karakterlerden bir kısmı oyun içerisinde bahsi geçen karakterler olsa da, önce modellenmiş sonrasında da vazgeçilmiş karakterler gibi duruyor.

Tabii ki bu karakterleri oyun içerisinde görmemize imkan yok. Genellikle grafiksel anlamda iyi modellemeler olmasalarda, muhtemelen oyun daha üretim aşamasındayken bu karakterlerden vazgeçildiği için, iyi modellenmemiş olabilecek bu karakterler, her ne kadar kullanılmasa da, oyun geliştiricileri için harika bir örnek olarak değerlendirilebilir.

"Karakterlerin oyun içerisindeki oyuncunun oynadığı karakterinin boyutuna oranları"

Oyun tasarımında, tasarlayacağınız oyuna uygun karakterleri tasarlamak gerçekten de zor bir süreçtir. Bu süreç içerisinde bir çok fikir daha tasarlama sürecinde atılabiliyor ya da tasarlanıp daha sonra kullanılmamak üzere rafa kaldırılabiliyor. Biz de bir nebze olsun bu süreçleri gözler önüne sermek için bu videodaki oyun içi kullanılmayan karakterleri sizinle paylaşmak istedik.