Bloomberg: Galaxy S9'un Şubat Ayında Tanıtılacak!

Bloomberg'de yer alan habere göre Samsung'un yeni amiral gemileri Galaxy S9 ve S9+ Şubat ayında WMC basın özel gününde tanıtılacak ve Mart ayında satışa çıkacak.

Bloomberg, Samsung’un yeni amiral gemileri Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ın Şubat ayında tanıtılacağını duyurdu. Bu bilgiyi önemli hale getiren ise daha önce pek çok kaynak tarafından aynı bilginin aktarılmış olması. Ve biliyoruz ki; ateş olmayan yerden duman çıkmaz.

Samsung’un geçtiğimiz ilkbaharda tanıtılan amiral gemileri Galaxy S8 ve S8+ Mobile World Congress’ten (MWC-Mobil Dünya Kongresi) çok sonra, Mart ayının sonlarında tanıtılmış ve Nisan ayında anca satışa sunulmuştu. Fakat görünüşe göre Galaxy S9 ikilisi için daha az beklememiz gerekecek.

Galaxy S ailesinin yeni üyelerinin kameralarından da bahseden Bloomberg, hem tek kameralı Galaxy S9’un hem de çift kameralı Galaxy S9+’ın bu yılın amiral gemileri olan Galaxy S8’lere göre çok daha kaliteli olacağını söyledi.

Sızıntılar gösteriyor ki Samsung, MWC henüz kapılarını ziyaretçilere açmadan önce 25 Şubat basın özel gününde yeni amiral gemileri Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ı tanıtacak. Ayrıca cihazlar bu yıla göre bir ay daha erken, Mart ayında satışa sunulacak.