20 MP’lik Ön Kamerasıyla Öne Çıkan Telefon: BLU VIVO 8L!

ABD merkezli alternatif telefon üreticisi BLU Products, özçekim konusunda bonkör davrandığı yeni cihazını duyurdu. VIVO 8L olarak adlandırılan mükemmel cihazın, Çin merkezli popüler üretici Vivo ile yakından uzaktan alakası yok.

Teknoloji tüketicileri, uygun fiyatlı ve kaliteli seçenekleri çok severler. Bu sempatiyi ilk fark eden her ne kadar Çin merkezli üreticiler de olsa, artık ABD’den bile ana akım üreticilere karşı ufak rakipler çıkmaya başladı. Üstelik bir dönem Çinli üreticilerin uyguladığı efsane taktikle: Benzer marka ya da model isimlerini kullanmak.

BLU VIVO L8’in son yıllarda Asya ve dünya pazarında adı söylenmeye başlanan Vivo firmasıyla hiçbir ilgisi yok. Anlaşılan o ki Amerikalılar, Çinlilerden oldukça önemli bir ticari taktik öğrenmişler. Her neyse, konuya geri dönelim.

20 megapiksel ön kamerayla satışa sunulan BLU VIVO 8L, bir dizi orta sınıf teknik özellikle geliyor. An itibariyle Amazon üzerinden yalnızca 150 dolara satılan cihaz, kullanıcılara geçerli bir alternatif sunuyor. Açılış kampanyasının ardından Amazon’un cihazı orijinal fiyatıyla, yani 200 dolardan satışa sunması bekleniyor.

BLU VIVO 8L Teknik Özellikleri:

8 Çekirdekli MediaTek 6753 işlemci

720p çözünürlüklü 5.3 inç ekran (Gorilla Glass 3)

3 GB RAM

32 GB dahili hafıza ve MicroSD kart desteği

13 Megapiksel arka kamera (Sony IMX258 sensör, f/2.0 diyafram)

20 Megapiksel ön kamera

Parmak izi okuyucusu

Android 7.0 Nougat

4000 mAh batarya (Tasarruf modu, 32 saat konuşma, 72 saat müzik dinleme)

Hem fiyatıyla hem de teknik özellikleriyle bir akıllı telefondan beklenilenleri fazlasıyla karşılayan BLU VIVO 8L, alternatif telefon rekabetinde kolaylıkla öne çıkacak cihazlar arasında şimdiden yeri aldı.

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