Uygun fiyata sunduğu güçlü akıllı telefonlar ile dikkat çeken Blu, yeni giriş seviye akıllı telefonu Blu Vivo One Plus'ı tanıttı.

Amerikalı akıllı telefon üreticisi Blu, yeni giriş seviye akıllı telefonu Vivo One Plus’ı resmi olarak tanıttı. 18:9 formatında 6 inçlik ekrana sahip olan cihaz, mat renkli tasarımı ile son derece şık bir görüntü sergiliyor.

MediaTek’in dört çekirdekli 1.3GHz hıza sahip MT6739 işlemcisinden gücünü alan Vivo One Plus, hem önde hem de arka sunduğu flaş destekli 13 megapiksellik kameraları ile seviyesinin üzerinde fotoğraflar sağlıyor.

Blu Vivo One Plus Özellikler

İşlemci: MediaTek MT6739

RAM: 3GB

Depolama: 16GB+MicroSD

Ekran: 6 inç HD+

Arka Kamera: 13MP

Ön Kamera: 13MP

Batarya: 4000mAh+Hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 7.1 Nougat

Siyah, altın ve koyu mavi renk seçenekleri ile tüketicilerle buluşacak olan Blu Vivo One Plus’un fiyatı ve satış tarihi henüz açıklanmadı. Fakat cihazın hem donanım özellikleri hem de hitap ettiği kullanıcı kitlesi düşünülürse uygun fiyatlı olacağı söylenebilir.