Amerikalı akıllı telefon üreticisi Blu, yeni giriş seviye akıllı telefonu Vivo One Plus’ı resmi olarak tanıttı. 18:9 formatında 6 inçlik ekrana sahip olan cihaz, mat renkli tasarımı ile son derece şık bir görüntü sergiliyor.
MediaTek’in dört çekirdekli 1.3GHz hıza sahip MT6739 işlemcisinden gücünü alan Vivo One Plus, hem önde hem de arka sunduğu flaş destekli 13 megapiksellik kameraları ile seviyesinin üzerinde fotoğraflar sağlıyor.
Blu Vivo One Plus Özellikler
- İşlemci: MediaTek MT6739
- RAM: 3GB
- Depolama: 16GB+MicroSD
- Ekran: 6 inç HD+
- Arka Kamera: 13MP
- Ön Kamera: 13MP
- Batarya: 4000mAh+Hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 7.1 Nougat
Siyah, altın ve koyu mavi renk seçenekleri ile tüketicilerle buluşacak olan Blu Vivo One Plus’un fiyatı ve satış tarihi henüz açıklanmadı. Fakat cihazın hem donanım özellikleri hem de hitap ettiği kullanıcı kitlesi düşünülürse uygun fiyatlı olacağı söylenebilir.