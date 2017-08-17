Çinli akıllı telefon markası Bluboo'nun yeni modeli S8, 149 dolarlık fiyatı ile akıllı telefon kullanıcılarının aklını çelmeyi başarıyor.

Çinli akıllı telefon markası Bluboo’nun Ağustos başında satışa çıkardığı Bluboo S8, beklenenin üzerinde satış rakamlarına ulaştı ve kendinden emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Akıllı telefonlara yüksek ücretler ödemek istemeyenler için Çin markaları her zaman pozitif bir çözüm olmuştur. Bluboo S8 de hem şık hem ucuz bir telefon isteyenlerin beklentilerini fazlasıyla karşılıyor.

Bluboo S8, 18:9 en-boy oranına ve Full HD çözünürlüğe sahip 5.7 inç Sharp yapımı bir ekrana sahip. Gücünü orta segment bir işlemci olan MediaTek MT6750T’dan alan cihaz, 3 GB RAM’e ve 32 GB arttırılabilir hafızaya sahip.

Cihazın arka ana kamerası 16 MP çözünürlüğe sahipken 3 MP bir yardımcı kamera daha yüksek derinliğe sahip fotoğraflar çekilmesine olanak sağlıyor. Telefonun ön tarafında ise 8 MP kamera bulunuyor.

Bluboo S8, 3450 mAh bataryaya sahip. Bu nedenle şarj problemi yaşayan akıllı telefon kullanıcıları için oldukça iyi bir alternatif. Üstelik cihaz kutusundan Android 7.0 Nougat ile çıkıyor.

Orta segment bir telefon için oldukça iyi özeliklere sahip bu cihazın fiyatı yalnızca 149.99 dolar! Bluboo S8’e ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.