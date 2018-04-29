Blue Origin'in Roketi Başarılı Bir Şekilde Test Edildi

Amazon CEO'su Jeff Bezos'un özel roket şirketi olan Blue Origin, bugün Batı Teksas'ta sekizinci test uçuşunu gerçekleştirdi. Test uçuşunda kullanılan New Shephard her şeyi kitabına uygun olarak yaptı.

Dünyanın en zengin insanı olarak bilinen Jeff Bezos'un uzayı ticarethaneye çevirmek için kurduğu Blue Origin şirketi bugün gerçekleştirdiği test uçuşuyla adeta SpaceX'e meydan okudu. Şirketin testlerde kullandığı New Shephard uzaya ulaşırken yaklaşık olarak 3.540 kilometre hıza ulaştı. Roket daha sonra otonom bir iniş gerçekleştirdi. Roket geri inişi sırasında büyük bir sonik patlamaya sebep oldu.

Canlı yayın sırasında, roketin Blue Origin tarafından ikinci kez kullanıldığı belirtildi. Zira şirket, yıllardır Batı Texas çölünde sessiz bir şekilde çalışmalarını ve testlerini sürdürüyordu. Öte yandan şirket fırlatmayı hava muhalefetinden dolayı 1 saat geç gerçekleştirdi. Fırlatma gerçekleştirdiği sırada roketin içerisinde Skywalker adı verilen maket bir insan da vardı.

Blue Origin'in güçlendirici roketi Dünya'ya geri döndükten sonra içerisinde mankenin bulunduğu roket paraşütünü açarak inişini gerçekleştirdi. Bununla birlikte Blue Origin ve Bezos'un New Shephard roketi, Elon Musk ve SpaceX'in Falcon 9 roketine bir cevap olarak nitelendiriliyor. Ayrıca en büyük roketlerden birisi olarak bilinen ve Şubat ayında test edilen Falcon Heavy'e rakip olarak da New Glenn geliştiriliyor.