Bluedot Innovation Kullanıcılarını Daha İyi Takip Edebilecek

Bluedot Innovation akıllı telefon kullanıcılarını daha iyi takip etmek amacıyla yeni teknolojiler geliştirmek adına kullanacakları 5.5 milyon dolarlık fon aldı.

Akıllı telefonlarımız kullanıcıların yerini izlemek adına birçok teknoloji içeriyor. Ancak tam olarak noktamızı saptamakta başarılı olamıyorlar. Bu durum özellikle dar sokaklarda harita uygulamalarının yanlış sonuçlar vermesine neden oluyor. Kullanıcılarının yerini daha iyi saptamak adına yeni teknolojiler geliştirecek olan Bluedot Innvation, farklı kaynaklardan 5.5 milyon dolarlık fon elde etmeyi başardı.

Bluedot Innovation, akıllı telefon kullanıcılarının arka planda konumlarını sıfırlayabilecek bir teknoloji geliştirerek hatalı konum sorununun üstesinden gelmek istiyor. Bu alanda birçok firma büyük yatırımlar yapıyor, ancak Bluedot’u benzersiz kılan şey Ar-Ge çalışmalarına çok daha fazla odaklanması ve büyük vaatler vermesi.

Alınan kullanıcı verileriyle daha çok Starup teknolojisine odaklanıyor. Bu teknoloji reklam verenlerin kullanıcılarını anonim olarak takip etmelerini ve pazarlama tekniği başarılarını görmelerini sağlıyor. Bluedot arka planda çalışacak bir uygulamayla telefonlardaki çeşitli sensörlerden yararlanan daha güçlü bir sistem geliştirerek çözüm olmayı amaçlıyor.

Bu konuda ufak gelişmeler yapan firma ilk başlarda ödemeli kanallarla bunu başardı ve bütçesi oldukça sınırlıydı. Ancak zengin yol şirketi Transurban'ın liderliğinde A Serisi fonlamada 5,5 milyon dolar topladıktan sonra bütçe sorununu ortadan kaldırarak çok daha fazlasını başarabilir. Bizler her ne kadar takip edilmekten hoşlanmasak da bazı uygulamalar ve reklam verenler için yaptıklarımız büyük önem taşıyor.