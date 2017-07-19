Bluetooth 5.0 Özellikli Samsung OWY Sertifikalandı

Samsung'un yeni ve gizemli bir telefonu Bluetooth SIG tarafından sertifikalandı.

Samsung'un OWY adlı yeni bir telefonu Bluetooth 5.0 teknolojisiyle birlikte Bluetooth Organizasyonu SIG tarafından sertifikalandı.

Firmanın bahsettiğimiz gibi Bluetooth 5.0'a sahip bir telefon sertifikalamasında dikkat çeken durum, bu teknolojiye sahip çipsetlerin sayısının bir hayli düşük olması. Samsung'un yepyeni bir işlemciye sahip son teknoloji bir model üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Bu teknolojinin bulunduğu ürünler; Qualcomm'un Snapdragon 835, 660 ve 630 ve Samsung'un Exynos 8895 çipsetlerini içeriyor.

Sonuç olarak, şimdilik sadece kod adı ve Bluetooth sürümünü bildiğimiz modelin yepyeni bir işlemciyle ortaya çıkacak akıcı bir model olacağını söyleyebiliriz. Samsung'un bu yıl Snapdragon 835 taşıyan başka bir model çıkarmasını pek beklememekle birlikte kaliteli bir orta seviye çıkarması mümkün görünüyor.