HTC U11 akıllı telefonu Bluetooth 5 desteği sağlıyor ancak henüz kullanıcıları bu özellikten faydalanamıyor çünkü Android O güncellemesi bekleniyor.

HTC U11, Bluetooth SIG'den Bluetooth 5.0 sertifikasını aldı. Ancak bu, telefonun yeni Bluetooth özelliklerinin artık kullanılabilir olduğu anlamına gelmiyor. Yeni özellikler, Android'in bir sonraki sürümü olan Android O ile gelecek ancak bu noktada da sinir bozucu bir takım şeyler bulunuyor. HTC U11 kullanıcıları çok yüksek olasılıkla bu yıl içerisinde Android O güncellemesine sahip olamayacaklar.

Bluetooth'un yeni sürümü, eskisine oranda iki kat daha hızlı veri aktarımına olanak sağlayacak. Ayrıca yeni sürümle birlikte mesafe sorunu da bir nevi kalkacak ve olağan mesafe sınırı 4 kat genişletilecek. Üstelik her yayında gönderilen bilgi ve veri miktarı şu anki sayısının sekiz katına kadar artacak.

HTC, U11'de Bluetooth 5 özelliğinin henüz çalışmadığını şu şekilde dile getirdi:

"HTC U11 kullanıcıları aslında halihazırda Bluetooth 5 özelliğine sahipler. Bir başka deyişle kullanıcılar hiçbir ek donanıma ihtiyaç duymadan Bluetooth 5 bağlantılarını destekleyen bir telefona sahipler. Bu yüzden de kullanıcılarımızı haberdar etmek amacıyla cihazımızda Bluetooth 5 desteği olduğunu duyurduk. Ancak Android O kurulduğunda, HTC U11 sahipleri, Bluetooth 5.0'ın avantajlarından yararlanabilecekler. Bu duyuruyu dünyanın dört bir yanındaki HTC U11 müşterilerine açıklamaktan heyecan duyuyoruz çünkü müşterilerimizin deneyimlerini iyileştirmek istiyoruz."

HTC kullanıcılarının biraz daha beklemesi gerekcek olsa da, ilerleyen zamanlarda teknolojinin faydasını göreceklerdir.