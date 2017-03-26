Bluetooth Adı Nereden Gelmekte?

Bluetooth dünyanın en bilinen markalarından biri, teknolojisini hemen her gün kullanıyoruz. İsminin ünlü bir İskandinav kralından geldiği herkes tarafından biliniyor. Peki bu ismin neden ve nasıl verildiğini biliyor muydunuz?

Dünyanın en büyük şirketlerinin markalarının ismini nasıl belirledikleri hakkında tonla hikaye var. Windows neden “Windows” ismini kullandı veya Javascript programlama dilinin isminin içinde niçin “Java” kelimesi geçiyor? Ancak Bluetooth’un bu ismi alması çok yaygın olarak bilinen bir hikaye değil. Peki bu teknoloji nasıl çalışır ve ismi nereden geliyor?

Bluetooth, düşük maliyetli bir radyo iletişim teknolojisidir. Telefonlar arasında kısa mesafeli kablosuz bağlantı kurulabilmesini sağlar. Pille çalışan taşınabilir aygıtları desteklemek için tasarlanmış bir teknolojidir. İki bluetooth sahibi cihaz, birbirlerini içindeki yongalar sayesinde tanır.

Bluetooth İsmi Neden Bu Teknolojiye Verildi?

Çoğumuz bluetooth’un “mavi diş” demek olduğunu ve “Mavi Diş” lakaplı bir Viking olan Danimarka kralı Harald’dan ilham alınarak verildiğini biliyoruz. Peki 90’ların ortasında bu teknolojiye neden bu ismi verdiler?

1996’da Intel, Nokia ve Ericsson kısa menzilli radyo teknolojileri geliştiriyorlardı. Bu üç şirket aralarında SIG isimli bir grup kurarak güçlerini bireştirmişlerdi.

1997’nin yazında Intel’den Jim Kardach, Ericsson’dan Sven Mattison ile birlikte bir pub’a bir şeyler içmeye gittiler. Son günlerde çıkan “Longships” isimli Kral Harald hakkındaki bir tarih kitabı üzerine sohbet etmeye başladılar. Kardach eve gittikten sonra “Vikingler” isimli bir kitap okudu, kitap Kral Harald’ın İskandinavya’yı nasıl birleştirdiği ile ilgiliydi. Daha sonra Kardach, SIG isimli gruplarının “Bluetooth” lakabı ile anılmasını teklif etti. Çünkü üretecekleri teknoloji tıpkı Kral Harald’ın İskandinavya’yı birleştirdiği gibi bilgisayar ve mobil cihazları birleştirecekti. SIG bu sempatik ismi hemen kabul etti.

Bluetooth’un Logosu Neden Böyle?

Bluetooth logosu Kral Mavidiş’in isim ve soyisminin ilk harflerinin birleşmesi ile oluşmuş bir şekil. Bu harfler 9. yüzyıldaki runik tarzda İskandinav harfleri. İkisi kombine edilerek bugünkü bluetooth logosu ortaya çıkmış.