Android Telefonlar İçin 10 TL’lik Kablosuz Gamepad İncelemesi

Bluetooth Kumanda - Gamepad ile akıllı telefonda oyun oynama deneyimizi yepyeni bir boyuta taşıyın.

Mobil oyun sektörü, gelişen telefon donanımları sayesinde her geçen gün daha fazla ön plana çıkıyor. Sadece mobil cihazlara özel olarak yayınlanan oyunlar indirilme rekorları kırıyor. Yeni nesil mobil oyunlar sanal gerçeklik gözlüğü ya da gamepad gibi çeşitli çevre birimleri için de destek sunuyor. Bluetooth Kumanda ile mobil oyunlarda konsollardan alışık olduğumuz kontrol deneyimini telefonlarınızda yaşayabilirsiniz.

Bluetooth Kumanda’yı Android’li telefonlarınızda 4 ayrı modda kullanabilirsiniz. Kumanda; destekli oyunlar için joystick, medya içeriklerini yönetmek için uzaktan kumanda, VR uygulamalar için kontrolcü ve telefonunun tüm fonksiyonlarını uzaktan yönetmek için bir mouse olarak kullanılabilir. Kumanda üzerindeki @ tuşuna, ardından A, B, C, D gibi fonksiyon tuşlarına basarak modlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Play Store’da gamepad desteği sunan en iyi beş oyun için buradaki bağlantıyı takip edebilirsiniz. Bluetooth Kumanda - Gamepad’i satın almak için buradaki bağlantıdan Teknostore.com’u ziyaret edebilir ayrıca kumandanın kurulumu ve örnek kullanımı için aşağıdaki inceleme videosuna göz atabilirsiniz.