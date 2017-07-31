Bluetooth Şarj Göstergesi Nihayet Android'e Geliyor!

Bluetooth aygıtlarımızın ne kadar şarjının kaldığını gösteren özellik, sonunda Android'in stok yazılımına geliyor.

Bluetooth aygıtların ne kadar şarjının kaldığını gösterebilme yeteneği Android Açık Kaynak Projesi'ne(AOSP) geliyor. Henüz bluetooth pil göstergesinin neye benzeyeceğine dair bir bilgi yok, ancak bu izinlerin AOSP'ye gelmesi, geliştiricilerin artık ister stok olarak isterse de üçüncü taraf uygulaması olarak kullanıcılara bu özelliği sunabilmesi anlamına gelecek.

Aslında bu çok yeni bir özellik değil, zira bazı ROM'lar ya da bazı telefon üreticileri(Samsung, LG,Huawei gibi) müşterilerine bu imkanı tanıyorlardı. Ancak özelliğin AOSP'a gelmesiyle beraber artık Google'ın standart bir özelliği haline gelmiş olacak ve herhangi bir ek yazılım kullanma ihtiyacı ortadan kalkacak.

Özellik sayesinde kullanıcılar, bluetooth cihazlarındaki pil değişikliklerinde bildirim alacaklar. Bataryanın boşalmasına yakın da şarj edilmesi için ayrıca uyarı alınabilecek.

Bazı geliştiriciler, daha önce Google Play Store'a uygulama geliştirerek kullanıcılara bu hizmeti vermeye çalışsalar da telefonlardan kaynaklanan sorunlardan dolayı pek işe yaradığı söylenemez.

Yeni özellik, muhtemelen Android 8.1 ile birlikte gelecek. Çünkü Google, kısa zaman önce yayınladığı Android O dördüncü geliştirici önsürümünde mevcut tamamlanmış yazılımların tamamının olduğunu söylemişti. Ancak Google, eğer isterse özelliği Android Destek Kütüphanesi'ne tanıtarak önceki Android sürümleri için de getirebilir.