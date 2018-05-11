Samsung Galaxy A Star'ın Geleceği Kesinleşti!

Bir süredir yalnızca sızıntılardan geleceğini tahmin ettiğimiz Samsung Galaxy A Star'ın Bluetooth SIG sertifikası almasıyla birlikte tanıtılacağı da kesinleşmiş oldu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un yeni akıllı telefonu Galaxy A Star, geçtiğimiz ay TENAA’da ortaya çıktığında herkes Samsung’un cihazı yalnızca Çin’de satışa sunacağını düşünmüştü. Fakat cihazın Bluetooth SIG sertifikası durumun hiç de böyle olmadığını gösteriyor.

Samsung, Galaxy A Star’ı hem Çin’de hem de global pazarda satışa sunacak; fakat farklı isimlerle. Cihaz, Çin’de ve muhtemelen diğer uzak doğu ülkelerinde Galaxy A Star adı ile satışa sunulacak. Avrupa ve Amerika pazarındaki adı ise Galaxy A8 Star olacak.

Bluetooth SIG sertifikası almış olmasına rağmen cihazın özellikleri tam olarak bilinmiyor. Fakat daha önce TENAA’da ortaya çıkan belgeler, telefonun 6.3 inçlik bir Full HD+ ekrana ve infinity display tasarıma sahip olacağını gösteriyordu.

Sızıntılara göre Galaxy A Star Exynos 7885 işlemciden gücünü alırken, 4GB ya da 6GB RAM kapasitesine sahip olacak. Ayrıca yine sızıntılara göre cihaz 3700mAh gibi Samsung’tan alışık olmadığımız büyüklükte bir bataryaya sahip olacak.