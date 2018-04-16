Bluetooth'a Adını Veren Kral Harald'ın Hazinesi Bulundu!

'Mavi Diş' lakabı ile bilinen ve lakabını Bluetooth teknolojisine veren Kral Harald'ın hazinesi Almanya'ya bağlı bir adada amatör arkeologlar tarafından bulundu.

910-987 yılları arasında yaşayan ve Danimarka’nın geleneksel dinini terk edip ülkeye Hristiyanlığı getirmesiyle bilinen Kral Harald, dişlerinin renginden dolayı Bluetooth (Mavi Diş) lakabı ile biliniyordu. Bugünkü Danimarka, Kuzey Almanya, Güney İsveç ve Norveç'in bir kısmında hüküm sürmüş olan Kral Harald, oğlu Sven Gabelbart’ın isyan etmesiyle birlikte Pomeranya'ya kaçmış ve burada hayatını kaybetmişti. Kralın kaçması, hazinesinin de bulunamamasına neden olmuştu.

Almanya’nın en büyük adası Rügen’de Ocak ayında metal dedektörü ile aramalar gerçekleştiren amatör arkeolog Rene Schoen ve 13 yaşındaki öğrencisi Luca Malaschnitschenko, aramaları sırasında bölgede bir metal parçası buldular. Schoen bu parçayı öncelikle değersiz bir alüminyum sansa da daha sonradan bir gümüş olduğunu anladı. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen geniş çaplı kazılar ise ikilinin önemli bir keşif gerçekleştirdiğini ortaya çıkardı.

Kral Harald, bugün kullandığımız Bluetooth teknolojisinin de isim babası konumunda. Inter mühendisi olan Jim Kardach, okuduğu bir kitapta Kral Harald’ın Danimarka’yı birleştiren lider olduğunu öğrenince kendilerinin de teknolojik cihazları birleştirdiğini düşünerek bu kablosuz ağ teknolojisine ‘Bluetooth’ (Mavi Diş) adını koymuş. Ayrıca Bluetooth’un logosu da Vikingler'in kullandığı Runik alfabedeki 'h' ve 'b' harflerinin birleştirilmesinden oluşur.