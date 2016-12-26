BM Tarafından Türkiye’de Uluslararası Teknoloji Bankası Kuruluyor!

Birleşmiş Milletler’den yapılan resmi açıklamaya göre Türkiye’de en az gelişmiş ülkelere destek olmak amacıyla Uluslararası Teknoloji Bankası kurulacak.

Dünya genelinde teknoloji, bilim ve uzay çalışmaları hakim olsa da maalesef dünyanın her yerinde aynı standartlar mevcut değil. Özellikle en az gelişmiş ülkeler olarak adlandırılan yerlerde inovasyon konusunda oldukça yetersiz kalınmış durumda.

Bu noktada destek amacıyla bir adım atan Birleşmiş Milletler, bu ülkelere bilim, sanayi, teknoloji ve inovasyon gibi birçok konuda destek sağlamak amacıyla “Uluslararası Teknoloji Bankası” projesini hayata geçiriyor. Bu bağlamda projenin genel merkezi için Türkiye’yi seçen BM, 2017 yılında bu bankanın genel merkezini ülkemiz sınırlarında açacak.

BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Az Gelişmiş Ülkeler, Denize Kıyısı Olmayan Ülkeler ve Küçük Ada Devletleri Yüksek Temsilcisi Gyan Chandra Acharya’ya göre yoksulluk giderilmesi ve hayat standartlarının yükselmesi için ülkelerin bilim ve teknoloji alanında gelişmesi gerektiğini belirtirken bu önemli çalışma için Türkiye’nin kapılarını açması adına teşekkür etmekte. Ayrıca diğer BM üyesi ülkelerden bu güzel proje için finansal katkının yapılması gerektiğinin de altını çizen Acharya, bu bankanın finansal katkıları tüm dünya ülkeleri tarafından gönüllülük esasına göre yapılacağını da belirtiyor.

BM’nin Türkiye’de kurulacağı bu genel merkez BM’ye göre “En az gelişmiş ülkeler” kategorisine giren 49 ülkeye karşılıksız olarak hizmet ve destek verecek.