BMW, 45 Bin Eski Otomobilini Yaklaşık 10 Yıl Sonra Geri Çağırdı!

Alman otomobil devi BMW, 2005-2008 yılları arasında üretilen 45 binden fazla otomobilini aniden kapıları açıldığı gerekçesiyle geri çağırdı.

Otomobil sektörünün büyük bir kısmını elinde barındıran otomobil üreticileri, son dönemlerde pek de olumlu haberlerle anılmıyor. Volkswagen, emisyon skandalını yeni yeni atlatmaya çalışırken geçtiğimiz günlerde de Mercedes - Benz'e 'emisyon hilesi' soruşturması kapsamında polis operasyonu düzenlenmişti. Şimdi de BMW, ABD'de yaklaşık 45 bin aracını geri çağırdı.

2005-2008 model 745i, 745Li, 750i, 750Li, 760i, 760Li ve B7 Alpina araçlarını kapsayan geri çağırma, özellikle yumuşak ve konforlu kapı kapatma hissiyatı olan araçları kapsıyor. Araç sahiplerinin belirttiğine göre yolda giderken araçların kapıları kendi kendine açılabiliyor haliyle bu durum sürüş esnasında insanların canına mal olabilecek kadar büyük bir risk taşıyor.

Şu anlık geri çağırma kararı sadece ABD'deki araçları kapsarken bu hataya sahip modellerin ABD dışındaki ülkelerde olup olmadığı bilinmiyor ancak muhtemelen bu araçlar farklı ülkelerde de kullanılıyorsa BMW, çok geçmeden bu araçlarla ilgili geri çağırma kararı verecektir. Öte yandan BMW bu sorunun neden olduğunu ve nasıl çözüleceğini de tam olarak bilmiyor.