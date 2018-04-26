BMW, Otonom Araçlar Üretmek İçin Yeni Bir Ortaklık Kurdu!

Geleceğin otonom araçlarda olduğunu gören şirketlerden biri olan BMW, 3-5 seviye otonom araçlar üretmek için katı hal LIDAR sensör üreticisi Innoviz ile iş birliğine gitti.

Alman otomotiv devi BMW, 2021 yılına kadar tam otonom araç üretme konusundaki niyetini açık bir şekilde ortaya koydu. Otonom araçların çevrelerini teknolojik anlamda görmelerini sağlayacak LIDAR ve Bilgisayar Görüş teknolojileri için Innoviz şirketi ile birlikte çalışan otomobil üreticisi, seviye 3-5 otonom araç üretimi konusundaki kararlılığını göstermiş oldu.

Bilmeyenler için; 3. seviye otonom araçlar otomatik sürüş konusunda sürücülere ciddi derecede yardım etmektedir. 4. seviye otonom araçlarda ise sürüş yardımı en üst seviyededir. 5. seviyeye geldiğimizde ise araçlar tamamen otonomdur ve sürücüye ihtiyaç duymadan kendi kendine gidebilmektedir.

Hemen her otonom araçta yer alan standart LIDAR sensörler büyüktür ve otomobillerin çatısında, çevredeki nesneleri tespit etmek için dönerler. Innoviz’in katı hal LIDAR sensörü ise hem daha küçüktür hem de dönmeye ihtiyaç duymaz. Innoviz, teknolojilerini geliştirmek için otomobil endüstrisi tedarikçisi olan Magna ile de birlikte çalışıyor.

Ayrıca geçtiğimiz Mart ayında Lyft de çeşitli otomobil üreticilerinin otonom araçlarına teknolojiler üretmek için Magna ile bir ortaklık kurduğunu açıklamıştı. Yani BMW’nin otonom araçlarında kullanacağı teknolojileri bir toparlarsak; (Lyft + Magna) + (Innoviz + Magna) + (BMW + Innoviz/Magna) şeklinde bir formül çıkarabiliriz.