BMW 5 ve FIAT Doblo'nun Çarpışma Testleri Yayınlandı!

BMW 5 ve FIAT Doblo çarpışma testleri yayınlandı. BMW 5 yıldız almayı başardı.

Günümüzde yeni bir araç satın almak gerçekten çok zor bir hal aldı. Doların yükselmesi ile birlikte araçların da fiyatı inanılmaz oranlarda artış gösterdi. Bildiğiniz gibi ülkemizde BMW, sevilen araçlar arasında yer alıyor. Bmw 5 serisi de ilk tanıtıldığı günden beri yoğun bir ilgiyle karşılaşan modellerden birisi.

BMW’lerde en sevilen özellikler arasında olan yol tutuşu ve konforu dışında önemli bir noktası daha bulunuyor. Araçlarının gerçekten güvenli olarak tasarlanması. Volvo kadar olmasa da kabul edilir bir sağlamlığı olduğu bir gerçek. Arabalara yaptıkları çarpışma testi ile ünlenen Euro NCAP, geçtiğimiz gün yaptığı BMW 5 çarpışma testi ile yine tüm gözleri üzerine topladı. Aynı gün Türkiye’de en çok kullanılan araçlardan olan FIAT Doblo’ların da çarpışma testini paylaşan Euro NCAP, BMW’nin bu kadar pahalı olmasını ve bunun karşılığında sağladığı güvenliği gözler önüne seriyor.

Yapılan test sonuçlarında BMW 5, yetişkin yolcu korumasında yüzde 91, çocuk korumasında yüzde 85 yaya korumasında ise yüzde 81 gibi yüksek puanlar aldı. Yardımcı güvenlik sistemlerinde yüzde 59 alan araç, Euro NCAP tarafından beş yıldız almayı başardı.

Kanalın aynı gün videosu yayınlayan FIAT Doblo’da ise yetişkin yolcu korumada yüzde 75, çocuk korumasında yüzde 46, yaya korumasında yüzde 57 ve yardımcı güvenlik sistemlerindeyse yüzde 25’lik dereceyle üç yıldız almayı başardı.

Elbette BMW ile FIAT’ı karşılaştırmak yanlış olur ancak, görünen net bir şey var ki, BMW araçlar yalnızca konfor ve yol tutuşunun yanında insan sağlığını da çok daha iyi koruyor.