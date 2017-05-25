BMW 8'e Ait Olduğu İddia Edilen Konsept Tasarımlar!

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Yıllar önce üretimi durdurulan BMW 8 serisi 2018 model olarak yeniden geliyor. Araba için resmi açıklama yarın yapılacak, ancak öncesinden konsept tasarımlar sızdırılmış olabilir.

Kısa süre önce BMW’nin efsane serilerinden BMW 8 serisinin geri döneceğini açıklamıştık. 2018 yılında çıkış yapacak arabanın ne gibi özelliklerinin olacağı bilinmiyor, ancak bu hafta sonu bir konsept tasarım ortaya çıktı. Yıllardan beri BMW 8 serisinin hayranı olan binlerce kullanıcı, bu haberle birlikte arabayı merak etmeye başladı. Konsept fotoğraflar iddia edildiğine göre aracın bizzat kendisine ait olabilir.
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Üretimi Yıllar Önce Durdurulan BMW 8 Serisi Geri Geliyor!

BMW Yönetim Kurulundan Harald Krüger, Münih’te düzenlenen BMW toplantısında şunu doğruladı: Carscoops tarafından ortaya çıkarılan bu görüntüler, çok hoş görünümlü bir konsept coupe'nin geleceğine işaret ediyor.

Bu görüntülerin nereden geldiğine dair detaya girmeyen Krüger, teaser görüntüsünü temel alan yeni bir 8 serisi fan yapımı tasarımlardan birisi olacağını düşünüyor.

BMW’nin reklam politikalarından birisi olabileceği düşünülen bu konsept tasarım, BMW 8 Coupe’u bizlere göstermiş olabilir.

BMW resmi olarak 26 Mayıs'ta (yani yarın) BMW 8 konsept tasarımını sergilediğinde, görüntülerin ne kadar gerçek olup olmadığı hakkında bilgi sahibi olabileceğiz.

Kaynak : http://jalopnik.com/this-is-apparently-the-next-bmw-8-series-concept-1795526166
Etiketler: BMW, BMW 8
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