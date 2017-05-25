BMW 8'e Ait Olduğu İddia Edilen Konsept Tasarımlar!

Yıllar önce üretimi durdurulan BMW 8 serisi 2018 model olarak yeniden geliyor. Araba için resmi açıklama yarın yapılacak, ancak öncesinden konsept tasarımlar sızdırılmış olabilir.

Kısa süre önce BMW’nin efsane serilerinden BMW 8 serisinin geri döneceğini açıklamıştık. 2018 yılında çıkış yapacak arabanın ne gibi özelliklerinin olacağı bilinmiyor, ancak bu hafta sonu bir konsept tasarım ortaya çıktı. Yıllardan beri BMW 8 serisinin hayranı olan binlerce kullanıcı, bu haberle birlikte arabayı merak etmeye başladı. Konsept fotoğraflar iddia edildiğine göre aracın bizzat kendisine ait olabilir.

BMW Yönetim Kurulundan Harald Krüger, Münih’te düzenlenen BMW toplantısında şunu doğruladı: Carscoops tarafından ortaya çıkarılan bu görüntüler, çok hoş görünümlü bir konsept coupe'nin geleceğine işaret ediyor.

Bu görüntülerin nereden geldiğine dair detaya girmeyen Krüger, teaser görüntüsünü temel alan yeni bir 8 serisi fan yapımı tasarımlardan birisi olacağını düşünüyor.

BMW’nin reklam politikalarından birisi olabileceği düşünülen bu konsept tasarım, BMW 8 Coupe’u bizlere göstermiş olabilir.

BMW resmi olarak 26 Mayıs'ta (yani yarın) BMW 8 konsept tasarımını sergilediğinde, görüntülerin ne kadar gerçek olup olmadığı hakkında bilgi sahibi olabileceğiz.