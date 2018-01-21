Alman devi BMW, araçlarında bulunan Apple CarPlay hizmetini, bundan sonra abonelik sistemine dayalı şekilde kullanıcılarına sunacak.

BMW, son zamanlarda kullanımı oldukça artan Apple CarPlay hizmetinin karşılığında, kullanıcılarından ödeme talep ediyordu. Navigasyon amacıyla kullanılan Apple CarPlay için BMW, kullanıcılarına 300$ gibi bir fiyat seçeneği sunuyordu. Alman otomobil üreticisi BMW'nin, bu yıl içerisinde kullanıcılarına bu hizmeti, yıllık abonelik şeklinde sunacağından fiyatlarda değişiklikler olacak.

Gelen bilgilere göre Apple CarPlay hizmeti, bundan sonra ilk yıl ücretsiz olarak müşterilere sunulacak. 1 yılın sonunda ise, eğer müşteriler talep ederse, yıllık 80$ karşılığında bu hizmeti kullanmaya devam edebilecekler. Detroit Auto Show'da, BMW teknoloji ürünü müdürü Don Smith, gelecek olan bu abonelik sisteminin müşteriler için faydalı bir tercih olduğunu söyledi.

Ayrıca BMW, abonelik sistemini uzun süreli kullanmak isteyenler için bazı indirimler yaptı. Eğer müşteriler bu hizmetten 3 yıllık abonelik almak isterlerse, normalde 240$ ödemeleri gerekecekti, ancak tek ödemeyle 160$ karşılığında hizmete sahip olabilecekler. 4 yıllık abonelik almak isteyen kullanıcılar ise, 320$ dolar yerine 240$ karşılığında bu hizmetten faydalanabilecekler.

Böylelikle BMW, yaptığı bu düzenlemelerle kullanıcıları için büyük bir kolaylık sağlamış oldu. Bu sayede müşteriler navigasyon sistemlerini değiştirmek istediklerinde, abonelik sistemlerini istedikleri gibi sonlandırabilecekler. Bu sistem şimdilik sadece ABD'de gerçekleşecek. İlerleyen yıllarda diğer ülkelerdeki müşteriler içinde bu sistemin gelmesi bekleniyor.