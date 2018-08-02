BMW CEO'su, Yeni i8 Roadster'ın 2018'de Geleceğini Doğruladı

BMW CEO'su yaptığı açıklama ile şirketin yeni hibrit spor otomobilini görmek için sabırsızlananların fazla beklemeyeceğini ve aracın Ekim ayında ortaya çıkacağını doğruladı.

BMW CEO’su Harald Krueger, şirketin yeni hibrit aracı BMW i8 roadster’ın Ekim ayında gerçekleşecek Paris Otomobil Fuarı'nda (Paris Motor Show) ortaya çıkacağını doğruladı. BMW patronu, araç hakkında fazla bilgi vermese de söylentiler yeni i8’in bazı detaylarını ortaya çıkarıyor.

BMW i8 Spyder adı ile tanıtılması beklenen otomobil, 2016 yılında düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) gösterilmiş olan BMW i Vision Future Interaction konseptinin bazı detaylarına sahip olacak. Ancak araçtaki asıl geliştirmenin motor bölümünde gerçekleşecek, böylece çok daha güçlü bir otomobil tanıtılacağı düşünülüyor.

Araç, hibrit aktarma organına sahip olacak. BMW i8 Spyder, elektrik motoruna ek olarak 1.5 litrelik üç silindirli turbo benzinli bir motora sahip olacak. BMW i8 2018’in yaklaşık 420bhp hibrit motor gücüne sahip olacağı tahmin ediliyor. Tahminler, yeni i8’in mevcut i8’in elektrikli motorundan %10 daha güçlü bir elektrikli motora sahip olacağı yönünde.

Yeni BMW i8 roadster, BMW’nin ürün yelpazesinde i8 coupé’un üzerinde yer alacak. Dolayısı ile aracın bir miktar fiyat artışı ile satışa sunulması muhtemel. Tahminlere göre BMW i8 roadster 110.000 sterlin, (735.000 TL) fiyat etiketine sahip olacak. Elbette ki bu fiyat, global pazar için geçerli. Vergilerle birlikte fiyatın çok daha yukarılara çıkması muhtemel.