BMW, CES 2017'de Otomobillerin 5 Yıl İçinde Neye Benzeyeceğini Gösterdi

BMW, CES 2017’de otomobillerin iç kısımlarının önümüzdeki yıllarda nasıl bir evrim geçireceğini gösteren bir konsept otomobil tasarımı tanıttı.

BMW, CES 2017’de BMW i Inside Future heykeli adını verdiği konsept otomobil tasarımını tanıttı. Otomobili ön plana çıkartan kısmı ise iç tasarımıydı. BMW’nin iddiasına göre önümüzdeki 5 yıl içerisinde otomobillerin iç kısımları, bu otomobilin iç tasarımı gibi olacak.

BMW’nin tanıttığı bu konsept otomobil rahat koltuklara, HoloActive Touch adlı fütüristik bir kontrol sistemine ve her yolcuya ayrı ayrı video izleme ya da müzik dinleme imkanı sunan bir sisteme sahip. Konsept tasarımlar oldukça önemli, çünkü gelecek on yıl içerisinde araçlarda seyahat etme şeklimiz büyük ölçüde değişebilir ve bu konsept tasarımlar, bize işin ne noktalara varabileceği konusunda fikir veriyorlar. İlerleyen yıllarda otonom araçlar sayesinde, araçta sürücünün olmasına gerek olmadan seyahat edilebilecek. Bu sayede araç içindeyken çeşitli işler halledilebilecek ya da film izlemek, video oyunu oynamak gibi aktiviteler yapılabilecek. BMW, bu tarz bir araç konseptini “konfor odaklı, sürekli olarak bağlantılı kullanıcılar için yaşam alanı” olarak adlandırıyor.

BMW’nin CES 2017’de gerçekleştirdiği bu tanıtımın videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Ayrıca BMW'nin bu konsept otomobil tasarımıyla ilgili paylaştığı tüm görsellere aşağıdan göz atabilirsiniz.