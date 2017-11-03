Otomobil Devleri Elektrikli Şarj İstasyonları İçin Birleşti!

BMW, Daimler, Ford ve Volkswagen, Avrupa çapında devasa bir elektrikli şarj istasyonu ağı oluşturacakları ortaklık kurdular.

BMW Group, Daimler, Ford Motor ve Volkswagen Group(Audi ve Porsche ile birlikte), 2020 yılına kadar tamamlanacak ve Avrupa çapında 400 adet şarj istasyonundan oluşacak ‘Lonity’ adındaki elektrikli araç şarj istasyonu ağı için ortaklık kurdu.

Dev otomobil üreticileri tarafından kurulan bu ortaklık, Avrupalıların elektrikli araçlar ile uzun mesafeleri katetmesini kolaylaştıracak ve genel tüketiciler için elektrikli otomobilleri daha cazip bir seçenek haline getirecek bir temel altyapı oluşturmayı hedefliyor.

Lonity markası, bu yılın sonuna kadar 20 istasyon ile hizmet verecek. Önümüzdeki yıl Lonity’nin 50 istasyona ulaşması hedefleniyor. Her bir şarj istasyonu 350kW kapasiteye sahip olacak ve Kombine Şarj Sistemi (CCS) sayesinde herhangi bir markaya bağlı olmayacak. Dolayısı ile bu istasyonlardan Volkswagen, General Motors, BMW, Ford, Tesla ve Hyundai araçlar faydalanabilecek.

Lonity Şarj İstasyonları’nın mevcut altyapı çalışmaları ile çakışmaması için siyasi kurumlar ve konu ile ilgili özel şirketler ile görüşmeler yapılıp buna göre istasyonların yerleştirileceği konumlar belirlenecek.

Dev otomobil şirketlerinin bir araya gelerek tüm otomobil modellerini destekleyecek Avrupa’yı saran bir elektrikli şarj istasyonu ağı oluşturması, tüketicilerin elektrikli araçları benimsemesi için son derece pozitif bir adım.