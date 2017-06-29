BMW'den 5000 Euro'luk Elektrikli Dağ Bisikleti!

Geçtiğimiz günlerde yeni BMW x3'ü tanıtan BMW aynı zamanda bir sürpriz yaparak yeni elektrikli dağ bisikletini de duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde düzenlediği ihtişamlı basın lansmanıyla yeni SUV'si BMW X3'ün resmi olarak duyurusunu gerçekleştiren BMW, aynı zamanda bu lansmanda bir sürpriz yaparak uzun zamandır beklenen elektrikli dağ bisikletini duyurdu.

Elbette otomobiller konusunda dünyanın en başarılı şirketleri arasında gösterebileceğimiz BMW, söz konusu bisikletler olunca başarılı olsa da kendinden bir "dev" olarak söz edemiyor. Haliyle bu alanda da en iyisini piyasaya sürebilmek için BMW yeni elektrikli dağ bisikletinde Specialized ile ortak çalışmış.

BMW ve Specialized tarafından ortak üretilen bisiklet aslında Specialized'ın Turbo Levo FSR 6Fattie isimli elektrikli dağ bisikletinin daha güçlü bir bataryaya sahip olan bir modeli olarak karşımıza çıkıyor. 2.8 inçlik standart lastikleri olan bisikletin 250 watt gücünde motoru ve 504Wh'lik bataryası bulunuyor.

Bisiklet Avrupa'da ağustos ayı itibariyle 5.200 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak.