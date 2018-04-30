BMW'nin Anahtarsız Otomobilleri Hırsızlara Karşı Savunmasız

Almanya otomobil devi BMW, son model anahtarsız araç modellerinin araç hırsızlarına karşı savunmasız olduğunu kabul etti.

Dünya çapında birçok hayrana sahip Alman araç devi BMW, müşterileri tarafından gönderilen bir e-postaya göre en yeni anahtarsız modellerinin çok savunmasız ve çalınmaya müsait olduğunu kabul ediyor. Ancak şirket, iddialara göre bu durumdan ötürü herhangi bir sorumluluk kabul etmiyor.

Hırsızların kullandığı yönteme 'röle kutusu hilesi' deniyor. BMW ise rahat bir şekilde araçların kullanılması için bu yöntemi tercih ediyor. Bu tür hırsızlıkların sebebi, hırsızların otomatik olan anahtarlarla aracın kilidini uzaktan açarak aracı çalabiliyor olması.

Ne yazık ki BMW'nin tavrı müşterilere karşı pek hoş olmadı. Batı Midlands polisi ve suç komiseri David Jamieson, olay hakkında "BMW'nin bu sürücüye karşı tutumu kibirlice ve çirkin." açıklamasında bulundu.

BMW sözcüsü, sözlerine şunları ekledi: "Şirket olarak en iyi güvenlik sistemlerini tasarlamak için sürekli olarak çalıştıyoruz. Son tehditlere cevap vermek için polis ve diğer yetkililerle de işbirliği yapıyoruz." BMW ilerleyen günlerde anahtarsız araç modellerinden vazgeçer mi, bunu zaman gösterecek.