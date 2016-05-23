BMW'den Düşman (Mercedes) Çatlatan Reklam Videosu!

Alman otomotiv devi BMW, yeni reklam videosu ile hem X2'nin şıklığını gözler önüne serdi hem de rakibi Mercedes'e sataşmadan duramadı.

Otomobil reklamı denince aklınıza ne geliyor? Bir sürü spot ışığı altında parlayan bir araba ya da virajlı bir yolda hızlı bir şekilde ilerleyen başka bir araba mı? Sonuç olarak otomobil reklamlarının çoğu birbiri ile benzer ve sıkıcıdır.

BMW’nin yeni X2 reklamı ise hem güldürüyor hem de ‘vay be’ dedirtiyor. Bir Mercedes galerisinin önünde geçen reklam filminde altın kaplamalı, camları filmli bir BMW X2, sıradan siyah üç Mercedes’in önünden imzasını bırakarak geçiyor.

Reklam sırasında çalan şarkıdan gelen sözler de son derece manidar. İlk olarak ‘Beni gördüğünde neden sinirlendiğini biliyorum’ sözlerini duyuyoruz. Ardından ise sanatçı ‘Sen, ben olmak istiyorsun’ diyor. Son olarak ise ‘Onlar beni seviyor’ diyerek kadrajdan çıkıyor.

Otomobil reklamlarında aracın gücü ve konforunu duymaya alışığız. Fakat böylesine iğneleyici ve mizah kokan reklamlar, alışılagelen TV kültüründen sıkılan kişiler için çok daha dikkat çekici ve izlenesi oluyor.