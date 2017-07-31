BMW'den Hayranlarına Müjde: Yeni Bir Spor Araba Geliyor!

Yeni ortaya çıkan bir görüntü, BMW'nin Toyota ile spor araba geliştirme konusunda ortaklığını sonlandırdığını ve yeni bir spor araba üzerine çalıştığını gösteriyor.

BMW ve Toyota, yeni bir spor otomobil geliştirmek için uzun zamandır bir ortaklık içerisindelerdi fakat bu ortaklıktan sonuç alınamamıştı. Bayağı meşgur olan Toyota tarafı, yeni Supra'nın nasıl olacağını düşünüyordu. BMW tarafı ise görünürde sessizdi.

Yukarıdaki görsel ilk etapta bir şey ifade etmese de aslında BMW-Toyota ortaklığının sonlandığını ve BMW'in yeni bir roadster (spor araba) geliştirmeye başladığını gösteriyor. Görünüşe göre BMW sanıldığı kadar sessiz değilmiş.

BMW-Toyota arasında nasıl bir bilgi ve hak paylaşımı yapıldığı bilinmese de aracın hibrit teknolojisi ile gelebileceği ve arkadan çekişli olacağı söylentiler arasında.

Yeni roadster konseptinin tam olarak ne olduğu muhtemelen 17 Ağustos'ta Pebble Beach Concours d’Elegance'da öğreneceğiz.