BMW'den İlk Normal Görünümlü Elektrikli Araba: iX3

Beijing Otomoboil Fuarı'nda açıklamalarda bulunan BMW yetkilileri, iX3 adı verilen tamamen elektrikli bir aracın piyasaya sürüleceğini duyurdular. Bildirilene göre araç, elektrikli araç piyasası için üretilen ilk ciddi BMW ürünü olmasının yanı sıra, ilk normal bir araç görünümüne sahip elektrikli araba olma özelliğini taşıyor.

Elektrikli araç piyasası gün geçtikçe gelişirken dev şirketler de bu alandaki yerlerini almak için oldukça hızlı bir şekilde adımlarını atmaya başladılar. Alman lüks otomobil devi BMW, Beijing Otomobil Fuarı'ndaki standında yeni tanıttığı iX3 modeliyle piyasaya yön vermeyi hedefleyen şirketlerden birisi oldu. Aracın Çin'de üretileceğini söyleyen şirket, 2020 yılında yollarda olacağını da bildirdi.

Aracın teknik özellikleri hakkında açıklamalarda bulunan BMW yetkilileri, iX3'ün 270 beygir gücünde olacağını ve ortalama menzilinin de 400 kilometreye kadar çıkabileceğini söylediler. BMW'nin yeni aracı, bu açıdan bakıldığında Jaguar'ın I-Pace modelinden ya da Tesla Model X'ten 15 kilometre kadar daha uzun bir menzile sahip görünüyor.

Elektrikli araç piyasasına oldukça sıkı bir şekilde girmek isteyen BMW, aracın iç tasarımıyla ilgili görseller paylaşmadı. Ancak iX3'ün konsept üretiminin oldukça yakın bir zamanda karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz. Bununla birlikte BMW aracın üretim yerinin Çin olacağını duyurdu. Bu kararın alınmasında Çin hükümeti tarafından, elektrikli araç üreticileri özelinde otomotiv endüstrisine yönelik alınan kararın etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca, Çin halihazırda dünyanın her konuda en büyük pazarlarından birisi ve eğer elektrikli araç üretmek istiyorsanız fabrika açabileceğiniz en cazip ülke konumunda bulunuyor.