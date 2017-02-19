BMW’nin R 1200 GS Adventure motorsikletinin Lego kitinden yapılan fütüristik araç, BMW ekibi tarafından gerçek bir R 1200 GS Adventure’ın parçaları kullanılarak gerçeğe dönüştürüldü.

Bu zamana kadar Lego’larla yapılan birçok ilginç ve harika tasarıma şahit olduk. Ancak BMW ekibi, bu olayı biraz daha ileriye götürerek Lego parçalarından oluşturdukları bu tasarımı gerçeğe dönüştürdüler.



BMW R 1200 GS Adventure ve Onun Lego Modeli

BMW’nin R 1200 GS Adventure isimli motorsikletinin Lego kiti ocak ayında satışa sunulmuştu. BMW’nin yaratıcı ekibi de 603 Lego parçasının birleşiminden oluşan R 1200 GS Adventure’ı parçalarına ayırdı ve onu çok daha ilgi çekici bir tasarıma dönüştürmeye karar verdi. Ekibin tasarımını yaptığı şey, havada süzülen bir araç modeliydi. Sonra yaratıcı ekibin meydana getirdiği bu tasarım, üretim ekibine verildi ve üretim ekibi gerçek bir R 1200 GS Adventure motorsikletin parçalarını kullanarak “Hover Ride” adı verilen bu aracı meydana getirdi. Ancak bu araç, tabii ki gerçekten çalışmıyor, sadece tasarımsal bir ürün.



Hover Ride'ın Lego Tasarımı

R 1200 GS Adventure’un parçalarından Hover Ride meydana getirilirken haliyle motorsiklet parçaları bu fütüristik araçta farklı amaçlarla kullanıldı. Örneğin motorsikletin ön tekerleği, Hover Bike’ta bir pervane olarak kullanıldı.

Bu Hover Ride konsepti, 16 Şubat’ta Kopenhag’ta sergilendi ve Danimarka’nın çeşitli bölgelerinde sergilenmeye devam edecek. Tasarımın sonraki durakları ise Münih’teki BMW Group Araştırma ve İnovasyon Merkezi ve BMW’nin diğer tesisleri olacak.