BMW, Elektrikli Araçlar İçin Kablosuz Şarj İstasyonu Üretti!

Kablosuz şarj teknoloji iPhone serisine daha yeni geldi, ancak diğer şirketler bu konuda kendilerini aştılar. Dev otomotiv firması BMW, elektrikli otomobillerdeki bataryaları kablosuz olarak şarj edecek.

Kablosuz bağlantı teknolojileri konusunda tüketiciye yönelik ürünler artık bambaşka bir hal aldılar. Son yıllarda üretilen amiral gemisi akıllı telefonlarla başlayan sürecin en son üyesi iPhone 8 ve iPhone X olmuştu. Apple bu trendi takip edene kadar diğer öncü firmalar da çalışmalarına devam ettiler. Hem de alışık olmadığımız alanlarda.

Tamam, belki de ülkemizde henüz elektrikli otomobiller yaygınlaşmadı. Zamanla üreticilerin benzinli motor üretiminden elektrikli motor üretimine geçmesiyle daha hızlı bir değişim sürecine gireceğimiz kesin. Hatta bundan 10 yıl sonra araba almayı planlayan birisi, elektrikli otomobil seçeneklerine göz gezdirecek ve benzinli araç kullanmak isterse yüksek vergilerle karşılaşacak.

BMW, elektrikli araçlarını şarj etmenin çok daha pratik yollarını ararken, kablosuz teknolojilerden faydalandı. Şirket, 530E iPerformance plug-in adı verilen bir istasyon üretti ve panel 220 voltluk prizde bağlandı. BMW’nin elektrikli aracına sahip olanlar, bu istasyon üzerine araçlarını park ederek bataryalarını şarj edebilecekler. Daha doğru bir enerji aktarımı için araç içindeki sistemler, şarj ünitesinin sensörlerle hizalanması için şoförü yönlendirecek. Tüm sistem, aracın kablolu şarj performansına yakın bir hızda şarj edilmesini sağlayacak.

BMW kablosuz şarj teknolojisini ilk olarak Kanada’da piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Diğer ülkeler için firmanın işaret ettiği zaman ise önümüzdeki yılın ortaları. Elbette mevcut elektrikli araçlarda kablosuz şarj için gerekli standart donanım bulunmadığı için, pakete dahil bir şekilde sürücülere sunulacaklar.

Kablosuz şarjlı otomobil üreten ilk firma olma yolunda emin adımlarla ilerleyen BMW’nin, geleceğin ulaşım standartları için önemli bir adım attığını da söylemek gerekiyor.