BMW'den 2000 Dolarlık Aylık Abonelik Hizmeti

BMW, müşterilerine belirli bir ücret karşılığında BMW filosuna erişim sağlayan yeni bir aylık abonelik hizmeti sunacak.

BMW'nin 'Access' olarak adlandırılan yen mobil uygulama tabanlı hizmeti ile BMW, diğer rakip firmalar benzeri bir uygulamayı sunmadan önce Nashville'de ilk olarak piyasaya sürülecek ve bir nevi deneme sürecinden geçirecek.

Ayda 2000 dolar karşılığında kullanıcılar, tüm eklenti hibrit sürümleri de dahil olmak üzere X5 SUV, 4 Serisi ve 5 Serisi Sedan gibi modeller arasından seçim yapabilecekler. 3700 dolarlık bir aylık ücret karşılığında ise M4, M5 veya M6 dönüştürücülerin yanı sıra X5M ve X6M SUV'leri de alabilirler, ancak paket BMW’nin en üst seviye 7 serisine erişimi içermiyor. BMW, ücretin sigorta, bakım ve yol yardımı içerdiğini de belirtti.

Ücrete Sigorta, Bakım ve Yolculuk Yardımı da Dahil Olacak

Bu, BMW’nin bu yeni abonelik hizmetlerindeki en pahalı hizmeti vereceği anlamına geliyor. BMW’nin Kuzey Amerika’daki finansal hizmetlerinin CEO'su Ian Smith bir açıklamasında: "Sistemimiz; BMW, Audi, Cadillac ve Porsche gibi müşterilere kolaylaştırılmış ödeme yapısı ve geleneksel bir kiralama yöntemi haricinde bir arabaya ya da daha yüksek kaliteli bir araca geçiş yapma esnekliği sunma sistemini bir araya getiriyor." diyor.

BMW ayrıca, araçlarında Apple’ın popüler CarPlay sistemini kullanmak isteyen firmalardan, aylık ücret almayı planlayan nadir araba şirketlerinden. Çoğu otomobil üreticisi, CarPlay veya Android Auto ürününü 'standart' bir özellik olarak sunuyor.