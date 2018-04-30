BMW'nin Dizayn Ettiği Saatte 1200 Km Hızla Giden Kapsül

Dubai'den Abu Dabi'ye 12 dakika içerisinde yolculuk imkanı sağlayacak kapsül, dizayn konusunda BMW ile anlaştı. 2020 yılında faaliyete geçecek olan Virgin Hyperloop, BMW'nin üstün dizayn kalitesi ile tam tamına 1200 km hızında ‘Business Class’ bir yolculuk deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

2020 yılında kullanıma açılması planlanan kapsül, BMW kalitesini içinde atılan her bir adımda biraz daha hissettiriyor. Lüks deri koltukları, muazzam aydınlatmaları ve dokunmatik ekranlarıyla bu kapsül Dubai ‘halkını’ tam 12 dakika içerisinde Dubai’den Abu Dabi’ye taşıyabilecek. Bahsi geçen 140 km’lik mesafe, standart bir otomobil sürüş deneyimi ile ancak 90 dakika içinde gerçekleştirilebiliyor.

Kapsülün Dubai - Abu Dabi arası saatte ortalama 10.000 yolcu taşıması bekleniyor. Temel olarak iki farklı klasmanı bulunan ve BMW kalitesi kokan kapsül, vakumlu bir tüp boyunca minimum sürtünme ile sarsıntısız bir yolculuk vadediyor. Kapsülün klasmanlarına gelirsek; ‘Altın Sınıf’ içerisinde maksimum 5 yolcu taşırken, ‘Gümüş Sınıf’ise 14 kişiye kadar hizmet sunabilecek.

İlk olarak çağa değir her yenilikte olduğu gibi Elon Musk etkisiyle ortaya atılan kapsül, daha sonra Musk’ın konuya ilgisini kaybetmesi sonucu başka isimler tarafınca kullanılabilecek aşamaya getirildi. Duyurulan raporlara göre şu ana kadar 500m içerisinde testleri başarıyla geçen kapsülün 5 saniye içerisinde ulaşabildiği hız ise gerçekten oldukça etkileyici, Hyperloop 5 saniye içerisinde tam 305 kilometreye sorunsuz olarak ulaşabiliyor. Bu teknoloji dünyada nasıl bir yankı uyandırır ya da ulaşım sistemini nasıl etkiler bilinmese de her anlamda başarılı fütüristik bir teknoloji olduğunu söylememek haksızlık olur.