BMW'nin Elektrikli Arabaları Formula E'de Yarışacak!

BMW Formula E'de yarışacağını doğruladı. Yeni bir katılımcı daha kazanan Formula E, yeni sezonda çok daha heyecanlı olacak.

BMW, 2018'de başlayıp 2019 yılının ortalarından itibaren üretici Formula E'ye gireceğini doğruladı.Elektrikli otomobillerin yarıştığı platform olan Formula E, yüksek profilli bir katılımcı daha kazandı. Alman otomobil üreticisi, Andretti Autosport ekibi ile halihazırda bir ilişki yaşamasına karşın taahhüdünü önemli ölçüde artıracak. Audi’nin gelecek sezon kendi Formula E takımını oluşturacağını duyurmasından kısa bir süre sonra BMW de kendi takımını oluşturacağını doğruladı.

Dördüncü sezonunun Hong Kong'da başlayacağı Formula E, nispeten kısa bir sürede otomobil üreticilerinden büyük ilgi gördü. Jaguar, Mahindra, Renault ve Citroen'in DS alt markasının da aralarında olduğu Formula E takımlarına BMW’den sonra Mercedes-Benz de katılabilir. BMW, 2018'de Le Mans'ın 24 Saat'inde yarışacak ve yedi yılın efsanevi Fransız yarışında ilk kez yerini alacak. BMW, üretim bazlı otomobiller için GTE sınıfında yarışacak, ancak modellerinden hangisinin yarışacağını açıklamadı.

BMW Formula E’de ciddi bir yarışmacı olacak. Bu yarışlardan edinilecek derslerin ileride elektrikli yol otomobilleri için yol gösterecek nitelikte olacağı düşünülüyor.