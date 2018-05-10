BMW'nin Otonom Araçları İçin İnsanlı Testler Başladı (Video)

BMW, otonom araç teknolojisine de adımını yavaş yavaş atıyor. Ancak adımlarını sağlam atmak isteyen şirket, sürüş deneyimini kullanıcılara sunmak adına bir 'sürüş kampüsü' açtı.

Son yıllarda otomobil üreticilerinin otonom araç sektörüne giriş yaptığını görmeye başladık. Satışların düşmesiyle birlikte şirketler, insanlara bu deneyimi önceden tattırmak için bazı hizmetler verecek. BMW de bu şirketlerden birisi. Alman otomobil devi, Driving Campus'ünün açılışını yaptı.

Kısa süren bir yolculuk sırasında BMW'ye binen Roberto Baldwin'in dilinden BMW otonom araçlarının nasıl olduğunu dinliyoruz:

"Kısa süren bir yolculuk oldu. Her aracın arkasında kendi kullanabileceği birer tablet vardı. Tıpkı sıkça taksilerde gördüğümüz gibi, ancak %500 daha az rahatsız ediciydi. Kullanıcılar, bir düğmeye basarak aracı istediği zaman durdurabilir ve başlatabilirler. Bir aracı durdurabilmek ve hareket ettirebilmek oldukça mantıklı bir fikir, ancak insanlar bu özelliği ilk gördüğünde biraz garipseyebiliyorlar."

"Ayrıca araç bir korna düğmesine sahip. Elbette, aracı sürerken güçlük çeken insanlar kullanabilir ve bu yolla insanlardan yol alabilir, insanları insansız bir arabayla korkutabilirsiniz: Bakın, bir robot araba kullanıyor!"

BMW sürüş kampüsüne dair videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Yolculuk oldukça kısa olabilir, ancak şirketin bu denli hızlı bir şekilde adapte olabilmesi gerçekten şaşırtıcı. BMW, ayrıca bu vasıtayla bir nevi geleceğini garantiye alarak birer ileri görüşlülük yapıyor diyebiliriz.