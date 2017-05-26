BMW'nin Yeni Konsept Motosikleti ile Tanışın: Motorrad

BMW, bilim-kurgu filmlerinden fırlamış konsept araç tasarımları ile karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Ürettiği fütüristik tasarımlı araçlar ile her zaman dikkat çekmeyi başaran BMW, özellikle motosikletler konusunda karşımıza efsane tasarımlı şeyler ile daha önceden çıkmıştı. Şimdi ise Alman otomotiv devi, yeni konsept tasarımlı motosikleti Motorrad'ı tanıttı.

Diğer konsept araçlarının aksine gerçeğe en fazla yakın olan tasarım şeklinde karşımıza çıkan Motorrad, tamamen elektrikle çalışmakta ve şehir içi kullanım esas alınarak tasarlanmış. Klasik motosikletlerden farklı olarak gidonların alt seviyesinde kalacak şekilde ortada bulunan dokunmatik bir ekrana sahip Motorrad, motosiklete dair tüm değeleri bi ekranda gösterdiği gibi dokunmatik olarak sürücünün de çeşitli kontrolleri yapmasını sağlıyor.

Tabii BMW'nin bu yeni motosikleti şu an tamamen bir konseptten ibaret. O yüzden bu motosikleti yollarda görür müyüz, ya da hangi tarihte görürürüz bilemiyoruz. Fakat BMW'nin diğer konsept tasarımlarına nazaran gerçeğe çok daha yakın durması, motorun da gerçeğe dönüşmesine bir işaret olabilir.