Almanya'daki tesislerin yetersizliği nedeniyle Sokolov'da yeni pist kuruluşuna başlayan BMW, bu alanı otonom araçlarla ilgili özelliklerin test edilmesi için kullanacak. Alanın 2020 yılı başlarında hizmete girmesi bekleniyor.

Çek Cumhuriyeti’nde inşaat halinde olan yeni bir pist bulunuyor fakat bu alanda yarışma yapılmayacak. Bilakis BMW’nin ayak izlerini geleceğe doğru taşıma amacıyla, otonom araç ve elektrikli araba testi için özel olarak yaptırdığı bir test alanı burası. BMW lüks tüketim tarihinde uzun bir geçmişe sahip olmakla birlikte, şu sıralar araçların evrimi sürecindeki yeni aşamayı yakalamaya çalışıyor. Görünen o ki bu çalışmalarına, Çek Cumhuriyeti’ndeki yeni projesiyle başlangıç yapmayı tasarlıyor.

Alman firması yeni pist için 118 milyon dolar yatırım yapıyor. Bu süreç içerisinde birkaç yüz kişilik istihdam alanı da oluşturmuş oluyor. Çek Cumhuriyeti’nin Almanya sınırı yakınlarında kurulacak olan 485 km²’lik pist, firmanın Münih’te bulunan geliştirme alanına yaklaşık 2.5 saat mesafede bulunuyor.

Almanya’nın Ascheim bölgesinde bulunan mevcut deneme tesislerinin yetersizliği nedeniyle BMW’nin Çek Cumhuriyeti’ne taşınma kararı stratejik bir anlam ifadiyor. BMW’nin Gayri Menkul Yönetimi Yetkili Başkan Yardımcısı Dr. Herbert Grebenc yaptığı bir açıklamada “Yapacağımız testler için uygun zemin ve koşulları Sokolov’da bulduk. Yeni fırsatları doğuracak olan Doğu Avrupa’daki ilk geliştirme noktamızın açılışı, aynı zamanda firmamız tarihinde bir kilometre taşı olacak” dedi.

Daha önce iNext adlı otomatik aracını 2021 yılında sahnelemeyi açıklayan BMW’nin bu modelinin, beşinci seviye otonomi özelliğine sahip olacağı söyleniyor. Yani araç seyahat halinde iken sürücü direksiyon başında şekerleme yapabilecek. BMW aracın geliştirilmesi için yeni satın alınan Mobileye ile yakından çalışmalar yürütüyor. Grebenc “Sokolov’daki yeni tesisimizde elektriklendirme, dijitalleştirme ve otomatik sürüş gibi yardımcı sistemlerin güvenlik testi süreçlerinde yenilikçi konularda gelişmeler kaydetmeye devam edeceğiz” diyor.

Pistin önümüzdeki on yılın başında (2020) açılması bekleniyor.

Grebenc yaptığı bir basın konferansında şöyle söylüyor:

“Bugün, otomatik sürüş deneyiminin eşiğindeyiz. Bu da geleceğimize büyük oranda yatırım yaptığımız anlamına geliyor.”