BMW’nin Daha önce Frankfurt Motor Show’da açıklayacağına söz verdiği yeni canavarı X7 iPerformance, tüm tasarımı ve özellikleriyle ortaya çıktı.

14 Eylül’den 24 Eylül tarihine kadar sürecek Frankfurt Motor Show 2017’de tanıtılacak X7 iPerformance, yaklaşık bir hafta öncesinden tüm detaylarıyla karşımıza çıktı.

8 serisi ve Z4 konseptinin ardından hakikaten de ‘büyük’ bir şey olduğunu gördüğümüz X7 iPerformance, kalıplı otomobil severlerin gönlünde taht kuracak bir tasarım modeliyle geliyor. Konseptin ön hava girişlerinde boylu boyunca görünen tasarım unsurları ve metalik düzenlemeler, aracı olduğundan çok daha heybetli görünmesini sağlıyor.

Ön çamurluğunda gömme kapı kolları ve hem önünde hem de arkasında LED ışıklandırmalar bulunan araç, tasarım anlamında bazı farklı ögeler sunuyor. Tasarımcılar, araca aynı zamanda büyük alaşımlı jantlar ve panoramik bir çatı camı yerleştirmişler.

Aracın içine doğru baktığımızda, her yerinden dijitallik akan iki büyük ekran görüyoruz. Sürücüler, iDrive bilgi-eğlence sistemi ve fütüristik direksiyon tasarımı ile teknolojinin tüm nimetlerinden faydalanacaklar. Yine arka koltuklara yerleştirilen ekranlar, yolculuk yapacaklara eğlenceli bir deneyim yaşatacaklar. İç tasarımı parlak görünümlü ahşap kaplamayla bezenen X7 iPerformance, iki tonlu deri koltuklarıyla da rahatlığın hakkını verecek gibi duruyor.

Araçla ilgili daha önce yapılan söylentiler, tamamen elektrikli olacağı yönündeydi fakat BMW’nin daha farklı planları varmış gibi görünüyor. 740e iPerformance’de olduğu gibi bu modelde de 9.2kWh bataryalı elektrik motoruna arkadaşlık edecek 4 silindirli turbo destekli motorun bulunması bekleniyor.

Aracın üretim modelinde ise 3 farklı motorun olması bekleniyor. Giriş seviyesi motor olarak 335 beygir gücündeki 3.0 litrelik 6 silindirli TwinPower Turbo motorun olması beklenirken, 445 beygir gücündeki 4.4 litrelik TwinPower Turbo V8 motor ise gücü hissetmek isteyenler için sunulacak. Dizel motor tercih edecekler ise X7 xDrive 40d modelini tercih edecekler.